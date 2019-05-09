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Дружба Ильи Яббарова и Иосифа Оганесяна оказалась под угрозой из-за еды

Дружеские отношения Иосифа Оганесяна и Ильи Яббарова оказались под угрозой из-за яиц и колбасы. Как оказалось, все началось с безобидной шутки, а закончилось громким скандалом.

Дружба Ильи Яббарова и Иосифа Оганесяна оказалась под угрозой из-за еды

Несколько часов назад в Интернете появилась серия видеозаписей, которые разлетелись по социальным сетям в считанные минуты. А все из-за того, что на роликах запечатлена очередная ссора, произошедшая на съемочной площадке телешоу «Спаси свою любовь».

Судя по видео, первым начал спор Илья Яббаров, который в шутку упрекнул своих соседей, а по совместительству и близких друзей в том, что они много едят.

«Четыре яйца, четыре яйца с утра. Вы едите по двадцать килограмм колбасы за утро!» -заявил Яббаров Черно и Оганесяну.

Впрочем, Иосиф не стал давать свое семейство в обиду и припомнил Илье, что он не только не навещает сына, но и не помогает ему.

«Лучше много жрать, чем быть безответственным! Взял немножечко и отвез ребенку колбаски! Ему-то есть нечего», - ответил Оганесян, глядя в глаза Яббарову.


Дружба Ильи Яббарова и Иосифа Оганесяна оказалась под угрозой из-за еды

Стоит отметить, что именно этот конфликт стал главной темой, которую герои телепроекта «Спаси свою любовь» обсуждали на стройке. Роман Капаклы попытался примирить друзей, указав на то, что нельзя ругаться из-за еды, однако Яббаров и его невеста Маргарита Ларченко убеждены, что своими заявлениями Оганесян «вставил им нож в спину».

На Лобном месте Иосиф в очередной раз указал на то, что для него конфликт исчерпан, а вот Рита и Илья продолжили настаивать на том, что больше не намерены близко общаться с семьей Оганесян и Черно.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:40

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