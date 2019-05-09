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Семен Слепаков в стихотворении посмеялся над помешанными на диетах женщинами

Комедийный актер Семен Слепаков опубликовал на своей странице в сети Instagram ироничное стихотворение собственного сочинения. В произведении под названием “Разговор с диетологом” артист высмеял женщин, которые хотят похудеть.
Семен Слепаков в стихотворении посмеялся над помешанными на диетах женщинами

Артист разместил в Сети стихотворение с использованием ненормативной лексики, назвав его “Разговор с диетологом”. Согласно сюжету, девушка делится своими проблемами на приеме у специалиста, скрывая свой настоящий рацион. Доктору стало понятно, что при описанной диете его пациентка должна быть стройной, после чего она призналась, что ест только вредную пищу. В заключении стихотворения Слепаков пришел к выводу, что для женщин в походах к диетологу главное процесс, а тратят они на это деньги мужа.

Некоторые подписчики артиста отметили в комментариях, что нашли в этом стихотворении себя, а другие привели в пример знакомых, которые едят много вредной пищи и не толстеют. Большинству поклонников Семена Слепакова понравился стих, и они пожелали ему новых свершений на творческом пути.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:54

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