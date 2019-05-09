Семен Слепаков в стихотворении посмеялся над помешанными на диетах женщинами

Артист разместил в Сети стихотворение с использованием ненормативной лексики, назвав его “Разговор с диетологом”. Согласно сюжету, девушка делится своими проблемами на приеме у специалиста, скрывая свой настоящий рацион. Доктору стало понятно, что при описанной диете его пациентка должна быть стройной, после чего она призналась, что ест только вредную пищу. В заключении стихотворения Слепаков пришел к выводу, что для женщин в походах к диетологу главное процесс, а тратят они на это деньги мужа.Некоторые подписчики артиста отметили в комментариях, что нашли в этом стихотворении себя, а другие привели в пример знакомых, которые едят много вредной пищи и не толстеют. Большинству поклонников Семена Слепакова понравился стих, и они пожелали ему новых свершений на творческом пути.