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Медики впервые в истории вылечили пациента бактериофагами

Впервые медики решили применить бактериофаги в целях лечения микобактериальной инфекции у людей. После операции у 15-летней пациентки заметно улучшилось состояние.
Медики впервые в истории вылечили пациента бактериофагами

Юной пациентке провели двустороннюю трансплантацию легких, которая прошла без каких-либо сложностей, и после нее больной предоставили антибиотики. Спустя время медики зафиксировали в мокроте девочки вирус M.abscessus, и у нее воспалилась рана.

Лечение привычными лекарствами не давало нужного эффекта, и ученые использовали бактериофаги. Выбранный элемент ZoeJ не оказал необходимую эффективность, поэтому было решено увеличить его мощность методом генной инженерии BRED. Также эксперты из Питтсбургского университета, занимавшиеся проведением исследования, применили и бактериофаги Muddy и BPs.

Через несколько месяцев после начала терапии здоровье 15-летней пациентки начало улучшаться: ее рана зажила, стали лучше функционировать печень и легкие, к тому же девочка стала поправляться.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:12

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