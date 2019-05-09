Медики впервые в истории вылечили пациента бактериофагами





Юной пациентке провели двустороннюю трансплантацию легких, которая прошла без каких-либо сложностей, и после нее больной предоставили антибиотики. Спустя время медики зафиксировали в мокроте девочки вирус M.abscessus, и у нее воспалилась рана.Лечение привычными лекарствами не давало нужного эффекта, и ученые использовали бактериофаги. Выбранный элемент ZoeJ не оказал необходимую эффективность, поэтому было решено увеличить его мощность методом генной инженерии BRED. Также эксперты из Питтсбургского университета, занимавшиеся проведением исследования, применили и бактериофаги Muddy и BPs.Через несколько месяцев после начала терапии здоровье 15-летней пациентки начало улучшаться: ее рана зажила, стали лучше функционировать печень и легкие, к тому же девочка стала поправляться.