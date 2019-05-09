АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые заявили о способности авокадо подавлять голод без добавления калорий
EUR 73.09 USD 65.23
Курс валют на 09.05.2019

В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП

В Лобне, Подмосковье, случилось массовое ДТП между легковушкой, пассажирским автобусом и грузовиком. В результате этой аварии погиб один человек, еще трое получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения.
В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП

Массовое ДТП произошло 8 мая около 21:00 по МСК на Рогачевском шоссе в округе Лобня. Легковой автомобиль Daewoo, двигающийся по этой дороге, сначала врезался в пассажирский автобус, а затем столкнулся с грузовиком DAF, имеющим полуприцеп. В результате аварии пострадали только люди, находившиеся в салоне легковушки: один из них погиб, трое получили ранения. Прибывшие на место медики оказали им первую помощь, а затем доставили их в медицинские учреждения.

На месте ДТП на Рогачевском шоссе сейчас работают сотрудники ГИБДД Подмосковья. Они занимаются установлением всех обстоятельств и фактов этой массовой смертельной аварии. В настоящий момент не известно, почему водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением и врезался сначала в автобус, а затем в грузовик. Происходит опрос свидетелей и изучение тормозного пути всех транспортных средств, ставших участниками этого ДТП. Личности погибшего и пострадавших не сообщаются.

Дорожное движение по участку Рогачевского шоссе в округе Лобня не перекрыто, но имеются небольшие пробки. Разлития бензина не произошло.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Подмосковье один человек погиб и трое
В аэропорту Нью-Йорка Мадонну заставили
Ученые: Беспокойство мешает людям
Николай Носков впервые выступит с
Эксперты назвали количество владельцев
Анастасия Волочкова снова показывает
Google Maps и Google Search получат
Мишель Пфайффер поздравила Джорджа
Ученые заявили о способности авокадо
Дима Билан не женился на Елене Кулецкой
Ученые разработали аппаратное
Помощница Петросяна Татьяна Брухунова
Ольга Сударкина собирает документы для
Disney рассказала о датах премьеры
Энтузиасты собираются построить
Google объявила победителей премии
Актриса Любовь Толкалина трогательно
Ученые: Валуны на астероидах Рюгу и
CW опубликовал тизер первого сезона
Ученые: Человечество - это вирус и
В России празднуют День Победы:
Вышла специальная, посвященная Баварии,
Компания Facebook внедрила новые
Ученые придумали, как сделать более
Певица Анна Плетнева рассказала, почему
В продаже появилась редкая модификация
Репортеры сфотографировали
Ученые: Интенсивные интервальные
Поклонники раскритиковали экс-участницу
Зрители смогут совершать покупки с
Просмотреть все новости