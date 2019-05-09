В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП





Массовое ДТП произошло 8 мая около 21:00 по МСК на Рогачевском шоссе в округе Лобня. Легковой автомобиль Daewoo, двигающийся по этой дороге, сначала врезался в пассажирский автобус, а затем столкнулся с грузовиком DAF, имеющим полуприцеп. В результате аварии пострадали только люди, находившиеся в салоне легковушки: один из них погиб, трое получили ранения. Прибывшие на место медики оказали им первую помощь, а затем доставили их в медицинские учреждения.На месте ДТП на Рогачевском шоссе сейчас работают сотрудники ГИБДД Подмосковья. Они занимаются установлением всех обстоятельств и фактов этой массовой смертельной аварии. В настоящий момент не известно, почему водитель легкового автомобиля Daewoo не справился с управлением и врезался сначала в автобус, а затем в грузовик. Происходит опрос свидетелей и изучение тормозного пути всех транспортных средств, ставших участниками этого ДТП. Личности погибшего и пострадавших не сообщаются.Дорожное движение по участку Рогачевского шоссе в округе Лобня не перекрыто, но имеются небольшие пробки. Разлития бензина не произошло.