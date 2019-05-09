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Николай Носков впервые выступит с сольным концертом после перенесенного инсульта

Впервые после пережитого инсульта 63-летний певец Николай Носков даст сольный концерт. О намерениях артиста рассказал композитор Виктор Дробыш в новом интервью.
Николай Носков впервые выступит с сольным концертом после перенесенного инсульта

Николай Носков не появляется на сцене с 2017 года после перенесенной операции по удалению тромба, обнаруженного в шейном отделе. Тогда в СМИ публиковались сведения о перенесенном инсульте, однако музыкант воздержался от официальных комментариев. Впервые после восстановления артист засветился на публике осенью 2018 года, приняв участие в программе “Идеальный ремонт”. В то время супруга отметила, что из-за перенесенного инсульта произошла пауза в карьере, но Носков планирует выпуск нового альбома. В интервью Виктор Дробыш отметил, что уже в конце 2019 года его звездный друг даст большой сольный концерт.

Дробыш отметил, что он не заключал контракт с Николаем Носковым, но работает с ним в паре. Планируется сделать большой концерт, чтобы артист мог таким образом вернуться на сцену. До сольной работы певец являлся частью таких групп, как “Москва”, “Парк Горького”, “Гран-при” и “Николай”, а в 2018 году ему было присуждено звание заслуженного артиста РФ.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:32

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