Николай Носков впервые выступит с сольным концертом после перенесенного инсульта

Николай Носков не появляется на сцене с 2017 года после перенесенной операции по удалению тромба, обнаруженного в шейном отделе. Тогда в СМИ публиковались сведения о перенесенном инсульте, однако музыкант воздержался от официальных комментариев. Впервые после восстановления артист засветился на публике осенью 2018 года, приняв участие в программе “Идеальный ремонт”. В то время супруга отметила, что из-за перенесенного инсульта произошла пауза в карьере, но Носков планирует выпуск нового альбома. В интервью Виктор Дробыш отметил, что уже в конце 2019 года его звездный друг даст большой сольный концерт.Дробыш отметил, что он не заключал контракт с Николаем Носковым, но работает с ним в паре. Планируется сделать большой концерт, чтобы артист мог таким образом вернуться на сцену. До сольной работы певец являлся частью таких групп, как “Москва”, “Парк Горького”, “Гран-при” и “Николай”, а в 2018 году ему было присуждено звание заслуженного артиста РФ.