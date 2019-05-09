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Google Maps и Google Search получат режим инкогнито

Google Maps и Search обзаведутся режимом приватного просмотра. Чтобы активировать его, нужно зайти в настройки и запустить опцию «Включить режим инкогнито».
Google Maps и Google Search получат режим инкогнито

Данная функция появится совсем скоро, как пообещали представители интернет-компании, не уточнив времени. При включенном режиме инкогнито юзеры смогут искать нужную им информацию в Сети без привязки к личному аккаунту в Google. Кроме Chrome, с лета минувшего года приватный режим доступен в YouTube для Android. Активировав опцию, приложение прекращает фиксировать историю поиска и просмотров.

Видеохостинг далее будет напоминать, что при отсутствии сохранения истории просмотров и поиска, провайдеры или сисадминистраторы сумеют при желании получить эти данные, то же касается и Google Maps.

Ранее интернет-корпорация назвала победителей Play Awards 2019. В нынешнем году пытался добиться успеха 41 кандидат. Так, к примеру, самой прогрессивной программой в Google Play выбрали SLOWLY, а лучшей игрой - MARVEL Strike Force.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:13

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