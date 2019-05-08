АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли новый подход к многостадийному лечению рака
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Ученые придумали, как сделать более четкие снимки черной дыры

Европейские ученые придумали способ, как сделать более четкие снимки черной дыры. Для этого они запустили проект Event Horizon Imager («Визуализатор горизонта событий») и собираются применять для этого спутники, а не наземные обсерватории.
Ученые придумали, как сделать более четкие снимки черной дыры

Об этом Фрик Рулофс коротко рассказал на странице в Twitter. По словам ученого, недавний снимок черной дыры, сделанный в рамках Event Horizon Telescope (EHT, «Телескоп горизонта событий»), является настоящим прорывом для всей науки. С помощью этой фотографии ученые подтвердили факт существования подобных космических объектов, так как раньше они существовали в теоретической плоскости, а также новые данные позволяют окончательно подтвердить теорию относительности Эйнштейна.

При этом европейский ученый уверен, что нельзя останавливаться на достигнутом, поэтому заявил о начале нового проекта – EHI. Он призван сделать более точные и четкие фотографии черной дыры, причем не одной, а сразу пяти. Для этого специалисты предлагают использовать не наземные обсерватории как в EHT, а телескопы, находящиеся в космосе. Такое решение позволит увеличить качество съемки в 5 раз. Для этого понадобится разместить телескопы на большом расстоянии друг от друга и тем самым получить больший угол обзора.

Европейские ученые уже наметили несколько черных дыр, достойных внимания. Главной среди них является Стрелец А*, находящаяся в самом центре галактики Млечный путь.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Facebook внедрила новые
Ученые придумали, как сделать более
Певица Анна Плетнева рассказала, почему
В продаже появилась редкая модификация
Репортеры сфотографировали
Ученые: Интенсивные интервальные
Поклонники раскритиковали экс-участницу
Зрители смогут совершать покупки с
«Мой «Бессмертный полк»: Игорь Николаев
Обнародованы пять малоизвестных
Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли имя
Солнечный ветер появляется благодаря
Похудевшая Нонна Гришаева рассказала о
Представлен обновленный и мощный Google
Альбина Джанабаева показала, как
Бренд Huawei уличили в замедлении
Михаил Боярский поздравит ветеранов с
Volkswagen начала принимать заказы на
Кристину Орбакайте снова сравнили с
Бюджетный смартфон Moto E6 показали на
Дочь Владимира Этуша рассказала о
Ученые нашли новый подход к
Четвертый эпизод финального сезона
Ольга Орлова призывает новеньких
Медики назвали болезни, возникающие у
Участники Илья Яббаров и Маргарита
Режиссер Антон Яковлев ответил на
Пропавший 60 лет назад фрагмент
Ольга Рапунцель считает своих коллег по
Вадим Галыгин рассказал, как
Просмотреть все новости