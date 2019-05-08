Ученые придумали, как сделать более четкие снимки черной дыры
Европейские ученые придумали способ, как сделать более четкие снимки черной дыры. Для этого они запустили проект Event Horizon Imager («Визуализатор горизонта событий») и собираются применять для этого спутники, а не наземные обсерватории.
Об этом Фрик Рулофс коротко рассказал на странице в Twitter. По словам ученого, недавний снимок черной дыры, сделанный в рамках Event Horizon Telescope (EHT, «Телескоп горизонта событий»), является настоящим прорывом для всей науки. С помощью этой фотографии ученые подтвердили факт существования подобных космических объектов, так как раньше они существовали в теоретической плоскости, а также новые данные позволяют окончательно подтвердить теорию относительности Эйнштейна.
При этом европейский ученый уверен, что нельзя останавливаться на достигнутом, поэтому заявил о начале нового проекта – EHI. Он призван сделать более точные и четкие фотографии черной дыры, причем не одной, а сразу пяти. Для этого специалисты предлагают использовать не наземные обсерватории как в EHT, а телескопы, находящиеся в космосе. Такое решение позволит увеличить качество съемки в 5 раз. Для этого понадобится разместить телескопы на большом расстоянии друг от друга и тем самым получить больший угол обзора.
Европейские ученые уже наметили несколько черных дыр, достойных внимания. Главной среди них является Стрелец А*, находящаяся в самом центре галактики Млечный путь.
Об этом Фрик Рулофс коротко рассказал на странице в Twitter. По словам ученого, недавний снимок черной дыры, сделанный в рамках Event Horizon Telescope (EHT, «Телескоп горизонта событий»), является настоящим прорывом для всей науки. С помощью этой фотографии ученые подтвердили факт существования подобных космических объектов, так как раньше они существовали в теоретической плоскости, а также новые данные позволяют окончательно подтвердить теорию относительности Эйнштейна.
При этом европейский ученый уверен, что нельзя останавливаться на достигнутом, поэтому заявил о начале нового проекта – EHI. Он призван сделать более точные и четкие фотографии черной дыры, причем не одной, а сразу пяти. Для этого специалисты предлагают использовать не наземные обсерватории как в EHT, а телескопы, находящиеся в космосе. Такое решение позволит увеличить качество съемки в 5 раз. Для этого понадобится разместить телескопы на большом расстоянии друг от друга и тем самым получить больший угол обзора.
Европейские ученые уже наметили несколько черных дыр, достойных внимания. Главной среди них является Стрелец А*, находящаяся в самом центре галактики Млечный путь.
Press release about our paper on simulations of imaging Sgr A* from space! In the paper, we explore the capabilities of the Event Horizon Imager, a concept developed together with colleagues from @esa that could produce razor-sharp images of black holes. https://t.co/zAseWsKYaa pic.twitter.com/J0GXxHXZsM— Freek Roelofs (@froeloefs) 6 мая 2019 г.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:33