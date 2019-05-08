Ученые придумали, как сделать более четкие снимки черной дыры



Press release about our paper on simulations of imaging Sgr A* from space! In the paper, we explore the capabilities of the Event Horizon Imager, a concept developed together with colleagues from @esa that could produce razor-sharp images of black holes. https://t.co/zAseWsKYaa pic.twitter.com/J0GXxHXZsM — Freek Roelofs (@froeloefs) 6 мая 2019 г.

Об этом Фрик Рулофс коротко рассказал на странице в Twitter. По словам ученого, недавний снимок черной дыры, сделанный в рамках Event Horizon Telescope (EHT, «Телескоп горизонта событий»), является настоящим прорывом для всей науки. С помощью этой фотографии ученые подтвердили факт существования подобных космических объектов, так как раньше они существовали в теоретической плоскости, а также новые данные позволяют окончательно подтвердить теорию относительности Эйнштейна.При этом европейский ученый уверен, что нельзя останавливаться на достигнутом, поэтому заявил о начале нового проекта – EHI. Он призван сделать более точные и четкие фотографии черной дыры, причем не одной, а сразу пяти. Для этого специалисты предлагают использовать не наземные обсерватории как в EHT, а телескопы, находящиеся в космосе. Такое решение позволит увеличить качество съемки в 5 раз. Для этого понадобится разместить телескопы на большом расстоянии друг от друга и тем самым получить больший угол обзора.Европейские ученые уже наметили несколько черных дыр, достойных внимания. Главной среди них является Стрелец А*, находящаяся в самом центре галактики Млечный путь.