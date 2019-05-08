Певица Анна Плетнева рассказала, почему долго скрывала от общественности старшую дочь
Певица Анна Плетнева рассказала, по какой причине долгое время не показывала публике старшую дочь Варвару. Ребенку солистки группы “Винтаж” от первого брака уже исполнилось 16 лет, когда младшим детям только 13 и 10 лет.
Анна Плетнева не так давно снова стала участницей музыкальной группы, присоединившись к коллективу “Винтаж”. В клипе на новую композицию снялась старшая дочь артистки по имени Варвара, о существовании которой ранее даже не знали. Как оказалось, дочь знаменитости от первого брака учится во Франции, знает несколько языков, а также вступила в такой возраст, когда начала убегать из дома. В интервью порталу Teleprogramma Плетнева рассказала, что скрывала всех троих детей, считая, что они сами могут заявить о себе, когда достигнут сознательного возраста.
По словам Анны Плетневой, ей непонятна логика известных родителей, которые делают из ребенка знаменитость с первых минут его жизни. Артистка также призналась, что отважилась показать Варвару общественности, поскольку она стала взрослой и имеет право на собственные решения.
Анна Плетнева не так давно снова стала участницей музыкальной группы, присоединившись к коллективу “Винтаж”. В клипе на новую композицию снялась старшая дочь артистки по имени Варвара, о существовании которой ранее даже не знали. Как оказалось, дочь знаменитости от первого брака учится во Франции, знает несколько языков, а также вступила в такой возраст, когда начала убегать из дома. В интервью порталу Teleprogramma Плетнева рассказала, что скрывала всех троих детей, считая, что они сами могут заявить о себе, когда достигнут сознательного возраста.
По словам Анны Плетневой, ей непонятна логика известных родителей, которые делают из ребенка знаменитость с первых минут его жизни. Артистка также призналась, что отважилась показать Варвару общественности, поскольку она стала взрослой и имеет право на собственные решения.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:04