Певица Анна Плетнева рассказала, почему долго скрывала от общественности старшую дочь

Анна Плетнева не так давно снова стала участницей музыкальной группы, присоединившись к коллективу “Винтаж”. В клипе на новую композицию снялась старшая дочь артистки по имени Варвара, о существовании которой ранее даже не знали. Как оказалось, дочь знаменитости от первого брака учится во Франции, знает несколько языков, а также вступила в такой возраст, когда начала убегать из дома. В интервью порталу Teleprogramma Плетнева рассказала, что скрывала всех троих детей, считая, что они сами могут заявить о себе, когда достигнут сознательного возраста.По словам Анны Плетневой, ей непонятна логика известных родителей, которые делают из ребенка знаменитость с первых минут его жизни. Артистка также призналась, что отважилась показать Варвару общественности, поскольку она стала взрослой и имеет право на собственные решения.