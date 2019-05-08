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Репортеры сфотографировали повзрослевшую дочь Хита Леджера

В апреле после разлуки с супругом Мишель Уильямс была сфотографирована репортерами вместе с 13-летней дочерью Матильдой. Наследница Хита Леджера избегает СМИ, но их сотрудникам удалось запечатлеть повзрослевшую девочку.
Репортеры сфотографировали повзрослевшую дочь Хита Леджера

Дочь актера заметно изменилась и обогнала мать в росте, поэтому не исключается, что в будущем она станет еще выше. Невзирая на все перемены, Матильда по-прежнему очень похожа на Леджера, что успели заметить его фанаты. В то время, как многие другие дети знаменитостей часто появляются на публике, она еще не приобщилась к шоу-бизнесу и пока учится в школе.

Напомним, Хита Леджера нашли мертвым в своей квартире в Нью-Йорке в январе 2008 года. Он умер из-за передозировки медицинскими препаратами. С Мишель Уильямс он прожил в браке с 2004 по 2007 годы. На момент смерти ему было 28 лет. Актер стал всемирно известным после выхода фильмов «Темный рыцарь» и «Горбатая гора».



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:35

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