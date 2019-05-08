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Ученые: Интенсивные интервальные тренировки приводят к большему снижению веса

Ученые из Федерального университета Гояса в Бразилии доказали, что интенсивные интервальные тренировки приводят к большему снижению веса. В результате исследований выявлены другие типы эффективной для похудения физической активности.
Ученые: Интенсивные интервальные тренировки приводят к большему снижению веса

Метод HIIT предполагает интервальные нагрузки с высокой интенсивностью, которые чередуются с активными фазами отдыха. Главный упор делается на частоту сердечных сокращений, что достигается благодаря бегу трусцой, силовым тренировкам и плаванию. Один подход тренировки должен составлять 15-60 секунд, а последующий активный отдых не должен превышать половины времени. Эксперты рекомендуют быструю ходьбу в качестве разгрузки.

Эффективность такого подхода доказана экспериментальным путем при участии более тысячи добровольцев. Вне зависимости от пола участники тренировались месяц по предложенным исследователями программе, а именно придерживаясь интервальной и умеренной тренировкам. В первом случае потеря веса оказалась высокой, но при такой практике следует учитывать нагрузку на сердце и повышенную травмоопасность.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:21

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