Ученые: Интенсивные интервальные тренировки приводят к большему снижению веса





Метод HIIT предполагает интервальные нагрузки с высокой интенсивностью, которые чередуются с активными фазами отдыха. Главный упор делается на частоту сердечных сокращений, что достигается благодаря бегу трусцой, силовым тренировкам и плаванию. Один подход тренировки должен составлять 15-60 секунд, а последующий активный отдых не должен превышать половины времени. Эксперты рекомендуют быструю ходьбу в качестве разгрузки.Эффективность такого подхода доказана экспериментальным путем при участии более тысячи добровольцев. Вне зависимости от пола участники тренировались месяц по предложенным исследователями программе, а именно придерживаясь интервальной и умеренной тренировкам. В первом случае потеря веса оказалась высокой, но при такой практике следует учитывать нагрузку на сердце и повышенную травмоопасность.