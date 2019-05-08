Обнародованы пять малоизвестных симптомов проблем с иммунной системой





Врачи рекомендуют обратить внимание на сухость глаз. В случае разных аутоиммунных расстройств ревматотоидного артрита или волчанки данный симптом может иметь место, при этом не всегда он свидетельствует о проблемах, но игнорировать его не стоит.Важно учитывать и неожиданную усталость при попытке плодотворно поработать, это говорит о надобности отправиться в больницу. У потенциального пациента могут быть патологические проблемы в организме. В случае длительной повышенной температуры также нужно пройти обследование, так как это указывает на огромную нагрузку иммунной системы. Остальные симптомы - холодные руки и сыпь кожи. В первом случае у человека происходят воспалительные процессы сосудов, а во втором - общее негативное состояние иммунитета.