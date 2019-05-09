В России празднуют День Победы: История, традиции, акция “Бессмертный полк” и парад на Красной площади





В первые годы после победы в СССР 9 мая был выходным днем и отмечался на государственном уровне. В те времена было принято проводить встречи однополчан, а в Москве они проходили в сквере у Большого театра. Единственным официальным законом праздника был салют, но 20-летие Победы отметили со знакомым в современности размахом. Сейчас 9 мая по прежнему является важнейшим праздником, во время которого проводятся военные парады, а также народ возлагает венки и цветы к мемориалам, проводит встречи с ветеранами и праздничные концерты.В современности важной составляющей празднования в РФ Дня Победы, помимо традиционных военных парадов, является акция "Бессмертный полк", призванная почтить память тех, кто пал на поле боя во времена ВОВ. В этот день тысячи россиян устраивают шествия по разным городам страны, держа в руках плакаты своих погибших на войне родственников.В завершающей войну Берлинской операции 1945 года были задействованы 2,5 миллиона солдат и офицеров, 6,2 тысячи танков и самоходных орудий, а также 7,5 тысяч самолетов. По официальным данным, советская армия за сутки потеряла более 15 тысяч солдат, а за всю операцию погибли 352 тысячи солдат.