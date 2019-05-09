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В России празднуют День Победы: История, традиции, акция “Бессмертный полк” и парад на Красной площади

В России День победы во Второй мировой войне отмечается 9 мая, а также этот праздник является днем памяти миллионов погибших. В эту дату принято поздравлять ветеранов, пускать салют и провожать шествие “Бессмертного полка”.
В России празднуют День Победы: История, традиции, акция “Бессмертный полк” и парад на Красной площади

В первые годы после победы в СССР 9 мая был выходным днем и отмечался на государственном уровне. В те времена было принято проводить встречи однополчан, а в Москве они проходили в сквере у Большого театра. Единственным официальным законом праздника был салют, но 20-летие Победы отметили со знакомым в современности размахом. Сейчас 9 мая по прежнему является важнейшим праздником, во время которого проводятся военные парады, а также народ возлагает венки и цветы к мемориалам, проводит встречи с ветеранами и праздничные концерты.
В России празднуют День Победы: История, традиции, акция “Бессмертный полк” и парад на Красной площади

В современности важной составляющей празднования в РФ Дня Победы, помимо традиционных военных парадов, является акция "Бессмертный полк", призванная почтить память тех, кто пал на поле боя во времена ВОВ. В этот день тысячи россиян устраивают шествия по разным городам страны, держа в руках плакаты своих погибших на войне родственников.

В завершающей войну Берлинской операции 1945 года были задействованы 2,5 миллиона солдат и офицеров, 6,2 тысячи танков и самоходных орудий, а также 7,5 тысяч самолетов. По официальным данным, советская армия за сутки потеряла более 15 тысяч солдат, а за всю операцию погибли 352 тысячи солдат.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:05

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