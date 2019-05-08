Солнечный ветер появляется благодаря огненным «волосам» светила





На поверхности светила ежедневно возникают масштабные вспышки, из-за которых тонны горячей материи попадают в космос. Большая часть таких вспышек приходится на солнечный ветер и незначительные спикулы-протуберанцы, в которых частицы разгоняются и покидают рубежи раскаленного объекта.Астрофизики ФИАН решили изучить макроскулы больших огненных волос Солнца, которые являются средним между спикулами и более существенными джетами. В процессе анализа стало известно, что изучаемые объекты уменьшались во время нахождения у светила и возвращали не всю материю снова в недра Солнца после своего падения на его поверхность. Фрагмент этой плазмы проникал в корону светила, где далее она разогревалась, набирала огромнейшую скорость и выходила наружу под видом солнечного ветра.