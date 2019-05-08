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Солнечный ветер появляется благодаря огненным «волосам» светила

Ученые из РФ изучили перемещение плазмы в макроспикулах части огненных «волос» Солнца и определили, что эти выбросы связаны с появлением ветра светила. Данной научной работой занимались представители ФИАН.
Солнечный ветер появляется благодаря огненным «волосам» светила

На поверхности светила ежедневно возникают масштабные вспышки, из-за которых тонны горячей материи попадают в космос. Большая часть таких вспышек приходится на солнечный ветер и незначительные спикулы-протуберанцы, в которых частицы разгоняются и покидают рубежи раскаленного объекта.

Астрофизики ФИАН решили изучить макроскулы больших огненных волос Солнца, которые являются средним между спикулами и более существенными джетами. В процессе анализа стало известно, что изучаемые объекты уменьшались во время нахождения у светила и возвращали не всю материю снова в недра Солнца после своего падения на его поверхность. Фрагмент этой плазмы проникал в корону светила, где далее она разогревалась, набирала огромнейшую скорость и выходила наружу под видом солнечного ветра.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:27

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