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Disney рассказала о датах премьеры «Аватара» и «Звездных войн»

Киностудия Disney рассказала о датах премьеры целого ряда культовых серий. Второй фильм «Аватар» выйдет 17 декабря 2021 года, а 10 эпизод «Звездных войн» должен появиться на экранах уже в 2022.
Disney рассказала о датах премьеры «Аватара» и «Звездных войн»

Компания Disney недавно приобрела права на целый ряд популярных франшиз у 21st Century Fox, поэтому выход некоторых картин был перенесен. Изначально прокат второго фильма «Аватар» от Джеймса Кэмерона планировался на 18 декабря 2020 года, но теперь это случится годом позже. Третья и четвертая части этой франшизы должны выйти в 2023 и 2025 годах, а не в 2021 и 2024, как планировалось ранее.

Премьера 9 эпизода «Звездных войн» пройдет только 19 декабря 2019 года, но киностудия Disney уже имеет планы на следующую трилогию знаменитой саги. Первая ее часть должна появиться на экранах кинотеатров в 2022, а две остальные выйдут с интервалом в два года каждая. Название будущих картин держится в тайне, но основная часть их сюжета уже написана.

Также стали известны даты выхода других фильмов от компании Disney. В 2020 году в прокат выйдут новая часть серии Kingsman и хоррор «Новые мутанты», снятый по мотивам франшизы «Люди Икс».

Напомним, сумма сделки между Disney и 21st Century Fox составила 71,3 млрд долларов. Изначально этот показатель составлял 52,4 млрд, но затем компания Comcast сделала свое предложение – 65 млрд, из-за чего киностудии пришлось выложить значительно большую сумму, чем планировалось изначально.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:14

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