Альбина Джанабаева показала, как проводит время с Валерием Меладзе

В личном профиле Альбины Джанабаевой в сети Instagram появилось новое фото из Италии, на котором артистка позирует в компании своего знаменитого мужа Валерия Меладзе. Согласно хэштегам, прикрепленным к записи, пара отдыхает в Милане. Поклонники заметили, что звезды редко публикуют совместные кадры, а данные снимки являются первыми за долгое время. В настоящее время артисты имеют весомую разницу в возрасте — 40-летняя Джанабаева на 16 лет младше супруга. Поклонники отметили в комментариях, что на фото артистка выглядит намного моложе Меладзе, несмотря на то, что запечатлена без макияжа.По мнению фанатов, кадр отражает чувственность и романтичность отношений звездной пары, несмотря на их возраст. Фото при этом сделано в обстановке уличного ресторана в Милане, где артисты позируют в бейсболках и спортивных нарядах.