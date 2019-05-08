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Альбина Джанабаева показала, как проводит время с Валерием Меладзе

Российская певица Альбина Джанабаева разместила на личной странице в сети Instagram новую фотографию вместе с супругом. Поклонники заметили, что рядом с Валерием Меладзе артистка выглядит значительно моложе.
Альбина Джанабаева показала, как проводит время с Валерием Меладзе

В личном профиле Альбины Джанабаевой в сети Instagram появилось новое фото из Италии, на котором артистка позирует в компании своего знаменитого мужа Валерия Меладзе. Согласно хэштегам, прикрепленным к записи, пара отдыхает в Милане. Поклонники заметили, что звезды редко публикуют совместные кадры, а данные снимки являются первыми за долгое время. В настоящее время артисты имеют весомую разницу в возрасте — 40-летняя Джанабаева на 16 лет младше супруга. Поклонники отметили в комментариях, что на фото артистка выглядит намного моложе Меладзе, несмотря на то, что запечатлена без макияжа.

По мнению фанатов, кадр отражает чувственность и романтичность отношений звездной пары, несмотря на их возраст. Фото при этом сделано в обстановке уличного ресторана в Милане, где артисты позируют в бейсболках и спортивных нарядах.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:59

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