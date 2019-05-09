Энтузиасты собираются построить «идеальную» LADA Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева собирается построить идеальную версию LADA Largus. Автомобиль получит приподнятую крышу и систему сохранения температуры в салоне, он будет нацелен на долгие туристические поездки.
Такая версия LADA Largus имеет приписку Karelia и удивит покупателей не только своим функционалом, но и внешним видом. Кузов покрасят в этнические мотивы. Корпус будет красного цвета, получит белую роспись и надпись: «Обнимаем всех». Главные изменения в этой версии отечественного универсала будут конструкторские. Автомобиль получит более высокую крышу, снаружи ее высота составит 2000 мм, а внутри салона – 1350 мм. Будет изменена планировка сидений, также предполагается наличие возможности самостоятельно ее изменять.
LADA Largus Karelia получит систему поддержания температуры, поэтому новинку может использовать для автономного проживания в салоне вне зависимости от температуры воздуха. Предполагается наличие большого списка дополнительного оборудования и снаряжения, что позволит каждому покупателю сделать свой автомобиль широко функциональным.
Энтузиасты снабдили универсал пневматической подвеской, позволяющей менять дорожный просвет. Минимальный клиренс составит 160 мм, а максимальный – 220 мм. LADA Largus Karelia получит 1,8-литровый битоплевный двигатель и «робот». Стоимость и дата выхода авто - не известны.
Такая версия LADA Largus имеет приписку Karelia и удивит покупателей не только своим функционалом, но и внешним видом. Кузов покрасят в этнические мотивы. Корпус будет красного цвета, получит белую роспись и надпись: «Обнимаем всех». Главные изменения в этой версии отечественного универсала будут конструкторские. Автомобиль получит более высокую крышу, снаружи ее высота составит 2000 мм, а внутри салона – 1350 мм. Будет изменена планировка сидений, также предполагается наличие возможности самостоятельно ее изменять.
LADA Largus Karelia получит систему поддержания температуры, поэтому новинку может использовать для автономного проживания в салоне вне зависимости от температуры воздуха. Предполагается наличие большого списка дополнительного оборудования и снаряжения, что позволит каждому покупателю сделать свой автомобиль широко функциональным.
Энтузиасты снабдили универсал пневматической подвеской, позволяющей менять дорожный просвет. Минимальный клиренс составит 160 мм, а максимальный – 220 мм. LADA Largus Karelia получит 1,8-литровый битоплевный двигатель и «робот». Стоимость и дата выхода авто - не известны.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 06:30