Дочь Владимира Этуша рассказала о ссорах с отцом из-за мужей-американцев
Владимир Этуш был требовательным отцом для родной дочери и сильно противился ее второму браку с американцем. Об этом и других моментах жизни с известным родителем рассказала Раиса Этуш.
По ее воспоминаниям, ныне покойный артист являлся требовательным человеком, который не терпел возражений, даже когда его дочери было за тридцать. Серьезно родственники поссорились перед второй свадьбой Раисы: она решила выйти замуж за гражданина США, что сильно не понравилось ее отцу, считавшего себя патриотом. Владимир Этуш на коленях умолял дочь не идти в ЗАГС с будущим супругом, так как предполагал, что та улетит за океан, называя это неправильным шагом по отношению к нему и родному государству.
Второй брак дочери актера оказался неудачным, но в третьем она снова связала себя брачными узами с американцем. Результатом этого союза стал ее сын Джеймс-Владимир, которого любил дед. Несмотря на эту привязанность, он так и не смог простить дочь и долгие годы не разговаривал с ней.
По ее воспоминаниям, ныне покойный артист являлся требовательным человеком, который не терпел возражений, даже когда его дочери было за тридцать. Серьезно родственники поссорились перед второй свадьбой Раисы: она решила выйти замуж за гражданина США, что сильно не понравилось ее отцу, считавшего себя патриотом. Владимир Этуш на коленях умолял дочь не идти в ЗАГС с будущим супругом, так как предполагал, что та улетит за океан, называя это неправильным шагом по отношению к нему и родному государству.
Второй брак дочери актера оказался неудачным, но в третьем она снова связала себя брачными узами с американцем. Результатом этого союза стал ее сын Джеймс-Владимир, которого любил дед. Несмотря на эту привязанность, он так и не смог простить дочь и долгие годы не разговаривал с ней.
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:26