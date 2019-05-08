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Дочь Владимира Этуша рассказала о ссорах с отцом из-за мужей-американцев

Владимир Этуш был требовательным отцом для родной дочери и сильно противился ее второму браку с американцем. Об этом и других моментах жизни с известным родителем рассказала Раиса Этуш.
Дочь Владимира Этуша рассказала о ссорах с отцом из-за мужей-американцев

По ее воспоминаниям, ныне покойный артист являлся требовательным человеком, который не терпел возражений, даже когда его дочери было за тридцать. Серьезно родственники поссорились перед второй свадьбой Раисы: она решила выйти замуж за гражданина США, что сильно не понравилось ее отцу, считавшего себя патриотом. Владимир Этуш на коленях умолял дочь не идти в ЗАГС с будущим супругом, так как предполагал, что та улетит за океан, называя это неправильным шагом по отношению к нему и родному государству.

Второй брак дочери актера оказался неудачным, но в третьем она снова связала себя брачными узами с американцем. Результатом этого союза стал ее сын Джеймс-Владимир, которого любил дед. Несмотря на эту привязанность, он так и не смог простить дочь и долгие годы не разговаривал с ней.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:26

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