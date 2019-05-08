Участники Илья Яббаров и Маргарита Ларченко покинули проект "Дом-2"
Участники проекта "Дом-2" Илья Яббаров и Маргарита Ларченко внезапно покинули стены Периметра. В соцсети Instagram ребята сменили название своих аккаунтов.
Участник реалити-шоу "Дом-2" Илья Яббаров и его возлюбленная Маргарита Ларченко совсем недавно шокировали телезрителей своей дракой, в которой проектант буквально начал душить девушку. Теперь же появилось предположение, что ребята и вовсе приняли решение покинуть реалити-шоу.
В соцсети Instagram Илья Яббаров и Маргарита Ларченко уже изменили названия своих аккаунтов, однако официально ничего не сообщали. Возможно, это был всего лишь новый PR-ход, чтобы увеличить число подписчиков, как это прежде сделал Валерий Блюменкранц. Тогда, скорее всего, влюбленные вернутся в Периметр уже после праздников.
Примечательно, что совсем недавно участница проекта "Дом-2" Маргарита Ларченко хвасталась, что ей шьют новые пижамки, однако о том, где она собирается их надевать, девушка умолчала. Сам Илья Яббаров сегодня опубликовал в соцсети запись, согласно которой он наконец-то смог найти общий язык с матерью своего трехмесячного сына Богдана Аленой Савкиной. О дальнейших событиях в семье проектантов станет известно позже.
Участник реалити-шоу "Дом-2" Илья Яббаров и его возлюбленная Маргарита Ларченко совсем недавно шокировали телезрителей своей дракой, в которой проектант буквально начал душить девушку. Теперь же появилось предположение, что ребята и вовсе приняли решение покинуть реалити-шоу.
В соцсети Instagram Илья Яббаров и Маргарита Ларченко уже изменили названия своих аккаунтов, однако официально ничего не сообщали. Возможно, это был всего лишь новый PR-ход, чтобы увеличить число подписчиков, как это прежде сделал Валерий Блюменкранц. Тогда, скорее всего, влюбленные вернутся в Периметр уже после праздников.
Примечательно, что совсем недавно участница проекта "Дом-2" Маргарита Ларченко хвасталась, что ей шьют новые пижамки, однако о том, где она собирается их надевать, девушка умолчала. Сам Илья Яббаров сегодня опубликовал в соцсети запись, согласно которой он наконец-то смог найти общий язык с матерью своего трехмесячного сына Богдана Аленой Савкиной. О дальнейших событиях в семье проектантов станет известно позже.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:57