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Актриса Любовь Толкалина трогательно поздравила отца с днем рождения

Российская актриса Любовь Толкалина в трогательной форме поздравила своего отца с днем рождения посредством соответствующей публикации в сети Instagram. Поклонники восхитились словами звезды, а также присоединились с собственными пожеланиями.
Актриса Любовь Толкалина трогательно поздравила отца с днем рождения

Как отметила Любовь Толкалина, у ее отца Николая Толкалина в среду, 8 мая, день рождения. Актриса назвала родителя одним из редких благословенных людей, чьи свет и музыка необходимы человечеству. По профессии отец артистки портной, а также известная дочь назвала его простым человеком. Знаменитость считает, что один стих авторства Окуджавы точно описывает характер Николая Толкалина, поэтому опубликовала его вместе с поздравлением.

Родственник актрисы тоже является поэтом, а его знаменитая дочь мечтает издать сборник стихотворений отца. Любовь Толкалина считает папу гарантом того, что в жизни все хорошо. Она отметила, что родитель читает ее аккаунт в Instagram, поэтому призвала писать поздравления ему на ее странице.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:20

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