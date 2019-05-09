Актриса Любовь Толкалина трогательно поздравила отца с днем рождения

Как отметила Любовь Толкалина, у ее отца Николая Толкалина в среду, 8 мая, день рождения. Актриса назвала родителя одним из редких благословенных людей, чьи свет и музыка необходимы человечеству. По профессии отец артистки портной, а также известная дочь назвала его простым человеком. Знаменитость считает, что один стих авторства Окуджавы точно описывает характер Николая Толкалина, поэтому опубликовала его вместе с поздравлением.Родственник актрисы тоже является поэтом, а его знаменитая дочь мечтает издать сборник стихотворений отца. Любовь Толкалина считает папу гарантом того, что в жизни все хорошо. Она отметила, что родитель читает ее аккаунт в Instagram, поэтому призвала писать поздравления ему на ее странице.