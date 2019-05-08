Четвертый эпизод финального сезона сериала “Игра престолов” оказался провальным





Согласно версии портала Rotten Tomatoes, даже самые неудачные серии “Игры престолов” не набирали меньше 80% аудитории. Однако четвертый эпизод заключительного сезона сериала потерпел резкий спад популярности, поскольку просмотреть его успели на 200 тысяч меньше, нежели предыдущий. Всего в прямом эфире находились около 11,8 миллионов человек. Эксперты связали потерю рейтинга из-за снижения интереса к саге. В минувшей серии демонстрировалась эпичная битва за Винтерфелл, что было довольно напряженно для зрителей.Серия с провальными рейтингами началась с того, что Джон Сноу и Дейенерис предали огню тела павших в Великой войне, а Джендри Баратеон получил отказ на предложение руки и сердца от Арьи Старк. При этом зрители смогли увидеть признание в любви Дейенерис и Джона Сноу.