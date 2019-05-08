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Четвертый эпизод финального сезона сериала “Игра престолов” оказался провальным

Очередной эпизод популярного сериала “Игра престолов” назван провальным согласно мнению зрителей. Серия набрала всего 61% рейтинга, что является одним из самых низких показателей за всю историю.
Четвертый эпизод финального сезона сериала “Игра престолов” оказался провальным

Согласно версии портала Rotten Tomatoes, даже самые неудачные серии “Игры престолов” не набирали меньше 80% аудитории. Однако четвертый эпизод заключительного сезона сериала потерпел резкий спад популярности, поскольку просмотреть его успели на 200 тысяч меньше, нежели предыдущий. Всего в прямом эфире находились около 11,8 миллионов человек. Эксперты связали потерю рейтинга из-за снижения интереса к саге. В минувшей серии демонстрировалась эпичная битва за Винтерфелл, что было довольно напряженно для зрителей.

Серия с провальными рейтингами началась с того, что Джон Сноу и Дейенерис предали огню тела павших в Великой войне, а Джендри Баратеон получил отказ на предложение руки и сердца от Арьи Старк. При этом зрители смогли увидеть признание в любви Дейенерис и Джона Сноу.



 
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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:14

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