Евгений Петросян посетил сочинский дендрарий и загадал желание на его подвесном мосту

В личном аккаунте комика в Instagram появились несколько кадров и видеоролик с посещения парка «Дендрарий» в Сочи – аналога ялтинского ботанического сада. Евгений Петросян поделился впечатлениями от отдыха с поклонниками. В парке, основанном русским драматургом, писателем, издателем С. Н. Худенковым, собрано множество растений. По словам Евгения Вагановича, все деревья изначально перевозились на мелких лодках вместе со строительными материалами в конце XIX века.Артист смог насладиться здесь не только различными растениями, но и увидеть таких птиц, как павлины и страусы. Петросян был очень удивлен, когда узнал, что в дендропарке находится «Вилла Надежда». Речь идет о музее, посвященном супруге Худенкова – Надежде Алексеевне. Юморист оставил в книге отзывов культурного учреждения пожелания удачи и процветания, а потом нашел подвесной мост, о котором ходят легенды. Комику объяснили: если загадать желание на середине переправы – оно обязательно сбудется.