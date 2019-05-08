Иван Телегин поблагодарил певицу Пелагею за вечеринку в его честь

Иван Телегин отпраздновал своё 27-летие ещё 28 февраля, но только сейчас он получил видео и фото с этого праздника. Незабываемое шоу устроила для него Пелагея, которая и собрала настоящую вечеринку в честь спортсмена. Подобное внимание своей супруги хоккеист не оставил без внимания и поблагодарил певицу. «Спасибо большое моей золотой девочке за такой крутой праздник», - написал Телегин в социальной сети.Поклонники не оставили без внимания такой подарок Пелагеи и поблагодарили Ивана Телегина за возможность приобщиться к празднованию. Они отметили важность таких моментов и в очередной раз восхитились красотой пары. Часть фанатов настоятельно рекомендовала спортсмену никогда не обижать свою супругу и ценить её.