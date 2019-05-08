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Ученые из США назвали домашнюю пищу опасной для котов

Приготовленная дома еда может оказаться вредной для кошек. Такое заявление сделали американские ученые после соответствующего исследования.
Ученые из США назвали домашнюю пищу опасной для котов

Научные сотрудники Университета Калифорнии изучили 114 рецептов кошачьего корма из Интернета и кулинарных книг, оценив их на соответствие нормам Национального исследовательского совета по удовлетворению потребностей котов в еде. В итоге выяснилось, что в 7% рецептов ингредиентами являлись лук, чеснок и порей. Все эти продукты содержат опасный для животных токсин.

Ряд блюд содержали в себе сырое мясо, в котором могут находиться паразиты и бактерии. Ученые также отметили отсутствие питательных элементов в анализируемых рецептах, их количество составляло от трех до двух десятков. Наиболее близкими к правильному питанию для кошек были рецепты, которые составляли ветеринары.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:25

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