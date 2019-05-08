Ученые из США назвали домашнюю пищу опасной для котов





Научные сотрудники Университета Калифорнии изучили 114 рецептов кошачьего корма из Интернета и кулинарных книг, оценив их на соответствие нормам Национального исследовательского совета по удовлетворению потребностей котов в еде. В итоге выяснилось, что в 7% рецептов ингредиентами являлись лук, чеснок и порей. Все эти продукты содержат опасный для животных токсин.Ряд блюд содержали в себе сырое мясо, в котором могут находиться паразиты и бактерии. Ученые также отметили отсутствие питательных элементов в анализируемых рецептах, их количество составляло от трех до двух десятков. Наиболее близкими к правильному питанию для кошек были рецепты, которые составляли ветеринары.