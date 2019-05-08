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Медики назвали предупреждающие об инфаркте симптомы на коже

Наиболее известными симптомами сердечного приступа являются боли в груди и нехватка воздуха. Однако о рисках инфаркта миокарда и других заболеваниях сердца предупреждают некоторые изменения кожного покрова.
Медики назвали предупреждающие об инфаркте симптомы на коже

По словам специалистов Американской академии дерматологии, кожная сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков может стать ранним симптомом смертельного недуга. При этом подобные высыпания свидетельствуют о жировых отложениях холестерина, а при их возникновении медики советуют обратиться в больницу. Такие бугорки могут появиться на ногтях и коже, а вызваны они чрезвычайно высоким содержанием триглицеридов в крови. Лечение должно понижать их уровень и быть направлено на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

О грядущей опасности свидетельствуют мелкие красные или фиолетовые линии под ногтями. Незадолго до инфаркта люди могут почувствовать резкую боль в груди или руке и сильное головокружение. Медики отмечают, что снизить риск возникновения сердечных заболеваний поможет правильное питание и спорт.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:13

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