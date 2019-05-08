Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин помогают людям бороться с раком кожи

Уже 30 лет Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин живут в счастливом браке. Их жизнь смогли омрачить только проблемы со здоровьем. В течение пяти лет пара боролась с раком кожей. После выздоровления Наталья Сенчукова заметила, что откровенность знаменитостей помогает людям спасти жизнь.Долгое время артистка не придавала значению пятну на ноге, а ее супруг на новообразование, появившееся на лице. Рыбин и Сенчукова обратились к врачам, которые диагностировали рак кожи. Знаменитости признаются, что они часто загорали на солнце, посещали солярий, не использовали защитный крем.Звездным супругам удалось вылечиться, теперь каждые три месяца они проходят медицинское обследование. Когда Наталья Сенчукова откровенно рассказала о болезни, все больше людей стали следить за собственным здоровьем. Певица дает консультации в Instagram, перенаправляя вопросы пользователей своему онкологу.