АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые раскрыли секрет привлекательности запаха темного шоколада
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин помогают людям бороться с раком кожи

Российские музыканты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова помогают людям, у которых диагностирован рак кожи. Опыт артистов и откровенный разговор об онкологии помогли их поклонникам вовремя диагностировать недуг.
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин помогают людям бороться с раком кожи

Уже 30 лет Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин живут в счастливом браке. Их жизнь смогли омрачить только проблемы со здоровьем. В течение пяти лет пара боролась с раком кожей. После выздоровления Наталья Сенчукова заметила, что откровенность знаменитостей помогает людям спасти жизнь.

Долгое время артистка не придавала значению пятну на ноге, а ее супруг на новообразование, появившееся на лице. Рыбин и Сенчукова обратились к врачам, которые диагностировали рак кожи. Знаменитости признаются, что они часто загорали на солнце, посещали солярий, не использовали защитный крем.

Звездным супругам удалось вылечиться, теперь каждые три месяца они проходят медицинское обследование. Когда Наталья Сенчукова откровенно рассказала о болезни, все больше людей стали следить за собственным здоровьем. Певица дает консультации в Instagram, перенаправляя вопросы пользователей своему онкологу.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликованы рендер и видеозапись
Бывшей девушке участника "Дома-2"
Евгений Петросян посетил сочинский
Ученые из США назвали домашнюю пищу
Иван Телегин поблагодарил певицу
Александра Кокорина и Павла Мамаева
Роман Капаклы не уверен, что не бросит
Медики назвали предупреждающие об
Анастасию Волочкову вырезали из
Презентован «заряженный» универсал
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин
«Это великие люди»: Александр
Инженеры научили робота-колибри
Владу Кадони скучно с новыми
Браузер Google Chrome сможет
Сергей Соседов не видит Сергея Лазарева
Ученые раскрыли секрет
Суд признал футболистов Александра
Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Apple предлагает обменять старые модели
Ирина Шейк с удовольствием ест пасту
Остров Ломбок в Индонезии назван одним
У дочери Гарика Харламова и Кристины
Принц Гарри и Меган Маркл впервые
В Волгограде определили лучшего стрелка
Флагманский смартфон Redmi 855 выйдет с
Ольга Бузова нашла жениха среди
Софья Каштанова показала трехмесячному
Китайские химики построили стену из
Равшана Куркова отдохнула с матерью в
Просмотреть все новости