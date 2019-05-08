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Анастасию Волочкову вырезали из программы Малахова, посвященной Сергею Лазареву

Часть программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, где присутствовала балерина Анастасия Волочкова, вырезали из итоговой версии. Передача была посвящена будущему выступлению певца Сергея Лазарева на «Евровидении-2019».
Анастасию Волочкову вырезали из программы Малахова, посвященной Сергею Лазареву

Об этом стало известно в момент выхода данной программы в эфир. В одном из эпизодов Анастасия Волочкова в красной пачке появлялась из большого торта, приготовленного для Филиппа Киркорова, чьему 52-у дню рождения также была посвящена часть передачи. Российский поп-король является одним из главных представителей команды артиста Сергей Лазарева, именно он готовит своего юного коллегу к выступлению на «Евровидении-2019».

Зрители, присутствовавшие на записи этого эпизода «Прямого эфира», отметили, что неожиданное появление Анастасии Волочковой из торта всем очень понравилось. В восторге были как приглашенные звезды, среди которых были Дмитрий Губерниев, Влад Топалов, Лена Катина и другие, так и обычные люди. Многие посчитали такой сюрприз отличным и предложили Сергею Лазареву взять балерину с собой на «Евровидение».

Российские СМИ сообщили о том, что часть эпизода «Прямого эфира» с Анастасией Волочковой вырезали в последний момент по решению руководителей канал «Россия 1». Оно посчитало, что яркое появление спортсменки привлечет слишком много внимания и будет отвлекать от основной темы передачи.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:10

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