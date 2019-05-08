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Владу Кадони скучно с новыми участниками телепроекта «Дом-2»

Телеведущему реалити-шоу Владу Кадони скучно с новыми героями телестройки. К таким выводам пришли телезрители проекта, хорошо изучив несколько последних выпусков.

Владу Кадони скучно с новыми участниками телепроекта «Дом-2»

Не секрет, что после того, как некоторых «старожилов» реалити-шоу «Дом-2» перекинули на другой проект, в Периметр привели несколько новеньких участников, которым, как видно, плохо удается повышать рейтинги шоу.

Не единожды в социальных сетях появлялись видеоролики, на которых ведущие «Дома-2» заявляют, что новенькие герои не интересны зрителям и именно поэтому телестройку могут, в конечном счете, закрыть.

Впрочем, некоторые поклонники телешоу убеждены, что проблема на самом деле в ведущих «Дома-2», которым скучно со своими подопечными. В пример они привели Влада Кадони и его недавний тет-а-тет с новенькими участницами Светланой Тихомировой и Анастасией Голд.

Владу Кадони скучно с новыми участниками телепроекта «Дом-2»

Во время общения с девушками телеведущий «Дома-2» ясно дал понять, что ему не интересно слушать оправдания новеньких участниц. Кадони очень медленно говорил, а в определенный момент даже начал зевать.

Нужно сказать, что с топовыми участниками реалити-шоу Кадони, как и его коллеги, ведут себя совершенно по-другому. Ведущие готовы «рвать на себе волосы», чтобы все-таки помочь ребятам разобраться с теми или иными проблемами, заявляют телезрители «Дома-2».

К слову, сейчас поклонники телестройки советуют руководству для начала изменить свое отношение к новеньким героям проекта, а уже потом требовать от них рейтингов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:47

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