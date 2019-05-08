«Это великие люди»: Александр Панкратов-Черный рассказал, как относится ко Дню Победы

Артист в интервью журналистам портала «Телепрограмма» отметил, что вместе с женой Юлией Монаховой он вспоминает родителей, прошедших через ужасы войны. По словам Александра Васильевича, его мать прошла этот тяжелый период в железнодорожных войсках, получив контузию и потеряв двоих детей.Отец супруги знаменитости – Владимир Монахов, являющийся лауреатом Ленинской премии, в период Великой Отечественной был танкистом и дошел до Вены, пройдя Сталинградскую и Курскую битвы. Он получил тяжелое ранение, рассказывает творческий деятель. У жены актера хранятся дневники родителя, которые давно стали семейной реликвией. Тесть Александра Панкратова-Черного хорошо знал Юрия Озерова, который служил в танковых войсках и дошел до Кенигсберга. «Это великие люди», - заключил народный артист России.