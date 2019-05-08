Презентован «заряженный» универсал Levorg STI Sport от Subaru
Компания Subaru представила «заряженный» универсал Levorg STI Sport. Начало продаж модели запланировано на конец июня нынешнего года.
Автомобиль получил 18-дюймовые диски с покрышками 225/45, черную отделку боковых зеркал с подсветкой. Среди новых деталей в салоне Levorg STI Sport автолюбителей порадуют кресла Recaro из кожи и алькантары. Большая часть элементов оснащена синей отделкой, а на приборной панели имеются вставки из карбона.
Моторный сегмент новинки от Subaru представляет из себя два агрегата на 1,6 и 2 литра с генерацией в 170 и 296 лошадиных сил. «Заряженный универсал» функционирует на полном приводе с бесступенчатой трансмиссией.
Автомобиль Subaru Levorg STI Sport будет продаваться на японском рынке. Покупателям он обойдется в 3,5 миллиона йен, что эквивалентно 2,08 миллионам рублей.
Автомобиль получил 18-дюймовые диски с покрышками 225/45, черную отделку боковых зеркал с подсветкой. Среди новых деталей в салоне Levorg STI Sport автолюбителей порадуют кресла Recaro из кожи и алькантары. Большая часть элементов оснащена синей отделкой, а на приборной панели имеются вставки из карбона.
Моторный сегмент новинки от Subaru представляет из себя два агрегата на 1,6 и 2 литра с генерацией в 170 и 296 лошадиных сил. «Заряженный универсал» функционирует на полном приводе с бесступенчатой трансмиссией.
Автомобиль Subaru Levorg STI Sport будет продаваться на японском рынке. Покупателям он обойдется в 3,5 миллиона йен, что эквивалентно 2,08 миллионам рублей.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:03