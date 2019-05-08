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Презентован «заряженный» универсал Levorg STI Sport от Subaru

Компания Subaru представила «заряженный» универсал Levorg STI Sport. Начало продаж модели запланировано на конец июня нынешнего года.
Презентован «заряженный» универсал Levorg STI Sport от Subaru

Автомобиль получил 18-дюймовые диски с покрышками 225/45, черную отделку боковых зеркал с подсветкой. Среди новых деталей в салоне Levorg STI Sport автолюбителей порадуют кресла Recaro из кожи и алькантары. Большая часть элементов оснащена синей отделкой, а на приборной панели имеются вставки из карбона.

Моторный сегмент новинки от Subaru представляет из себя два агрегата на 1,6 и 2 литра с генерацией в 170 и 296 лошадиных сил. «Заряженный универсал» функционирует на полном приводе с бесступенчатой трансмиссией.

Автомобиль Subaru Levorg STI Sport будет продаваться на японском рынке. Покупателям он обойдется в 3,5 миллиона йен, что эквивалентно 2,08 миллионам рублей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:03

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