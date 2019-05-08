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Браузер Google Chrome сможет блокировать cookie-файлы сайтов

Браузер Google Chrome позволит самостоятельно блокировать cookie-файлы практически всех сайтов. Это существенно повысит защиту конфиденциальных данных пользователя и негативно отразится на компаниях, занимающихся рекламой.
Браузер Google Chrome сможет блокировать cookie-файлы сайтов

Большинство современных рекламных компаний используют данные cookie для оценки каждого пользователя и его запросов. На их основе и создаются рекламные сообщения в интернете. В Google решили существенно изменить политику предоставления такой информации в своём фирменном браузере Chrome. Для этого они разработали механизм отключения сбора cookie-файлов практически на всех сайтах в Сети. Вероятнее всего, свои собственные cookie Google оставит нетронутыми.

Подобное решение уже активно используется в Firefox и Safari. Аналитики отметили, что нововведение негативно скажется на сотрудничестве Google с рекламными компаниями, но заметно увеличится уровень доверия пользователей. Официально дополнение для Chrome представят на конференции Google I/O 2019.



 
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 16:44

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