Браузер Google Chrome сможет блокировать cookie-файлы сайтов





Большинство современных рекламных компаний используют данные cookie для оценки каждого пользователя и его запросов. На их основе и создаются рекламные сообщения в интернете. В Google решили существенно изменить политику предоставления такой информации в своём фирменном браузере Chrome. Для этого они разработали механизм отключения сбора cookie-файлов практически на всех сайтах в Сети. Вероятнее всего, свои собственные cookie Google оставит нетронутыми.Подобное решение уже активно используется в Firefox и Safari. Аналитики отметили, что нововведение негативно скажется на сотрудничестве Google с рекламными компаниями, но заметно увеличится уровень доверия пользователей. Официально дополнение для Chrome представят на конференции Google I/O 2019.