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Инженеры научили робота-колибри отслеживать окружающий рельеф

Инженеры из США научили робота-колибри отслеживать окружающий рельеф по уровню подъёмной силы. За это отвечают два электродвигателя в крыльях механизма и компьютер, обрабатываемый полученные данные.
Инженеры научили робота-колибри отслеживать окружающий рельеф

Робот-колибри представляет из себя самое настоящее подобие реальной птицы. Он способен летать практически с такой же скоростью и, словно птица, зависать в воздухе. Инженеры смогли ещё больше усовершенствовать конструкцию своего механизма и оснастили его возможностью отслеживать рельеф. Это стало возможным при помощи двух электродвигателей в крыльях, которые независимо друг от друга принимают необходимое количество электрического тока. Степень интенсивности регулирует компьютер. Он также следит за положением робота в пространстве.

Принцип работы нового механизма предельно прост. Каждый электродвигатель получает только то напряжение, которое ему требуется для стабилизации робота в пространстве. Как только с какой-то стороны возникает препятствие, то и подъёмная сила увеличивается за счёт экранирования. Компьютер распознаёт повышение подъёмной силы как угрозу для столкновения и предпринимает все действия для обхода препятствия. Это работает и при полётах на критично низкой высоте. Робот-колибри смог пролететь сложную дистанцию с разным рельефом строго на одном расстоянии от пола.



 
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Наука
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 16:53

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