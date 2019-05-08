Apple предлагает обменять старые модели iPhone на новые





Apple обнародовала ролик, в котором сообщила, что сдача устаревшего смартфона является лучшим для него вариантом. В рамках акции trade-in покупатель может принести личный iPhone сотрудникам сервисных центров компании для дальнейшей оценки модели. Эксперты рассмотрят новизну гаджета, состояние его внешнего вида. Далее клиенту вернут сумму, в которую оценили его смартфон, в качестве скидки на покупку нового iPhone.Старые аппараты корпорация собирается привести в более презентабельный вид. Модернизированные версии потом будут реализованы по уменьшенной стоимости.