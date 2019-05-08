АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые раскрыли секрет привлекательности запаха темного шоколада
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Apple предлагает обменять старые модели iPhone на новые

Американская фирма Apple предложила клиентам обменять старые модели iPhone на новые. Такая информация появилась на YouTube-канале компании.
Apple предлагает обменять старые модели iPhone на новые

Apple обнародовала ролик, в котором сообщила, что сдача устаревшего смартфона является лучшим для него вариантом. В рамках акции trade-in покупатель может принести личный iPhone сотрудникам сервисных центров компании для дальнейшей оценки модели. Эксперты рассмотрят новизну гаджета, состояние его внешнего вида. Далее клиенту вернут сумму, в которую оценили его смартфон, в качестве скидки на покупку нового iPhone.

Старые аппараты корпорация собирается привести в более презентабельный вид. Модернизированные версии потом будут реализованы по уменьшенной стоимости.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликованы рендер и видеозапись
Бывшей девушке участника "Дома-2"
Евгений Петросян посетил сочинский
Ученые из США назвали домашнюю пищу
Иван Телегин поблагодарил певицу
Александра Кокорина и Павла Мамаева
Роман Капаклы не уверен, что не бросит
Медики назвали предупреждающие об
Анастасию Волочкову вырезали из
Презентован «заряженный» универсал
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин
«Это великие люди»: Александр
Инженеры научили робота-колибри
Владу Кадони скучно с новыми
Браузер Google Chrome сможет
Сергей Соседов не видит Сергея Лазарева
Ученые раскрыли секрет
Суд признал футболистов Александра
Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Apple предлагает обменять старые модели
Ирина Шейк с удовольствием ест пасту
Остров Ломбок в Индонезии назван одним
У дочери Гарика Харламова и Кристины
Принц Гарри и Меган Маркл впервые
В Волгограде определили лучшего стрелка
Флагманский смартфон Redmi 855 выйдет с
Ольга Бузова нашла жениха среди
Софья Каштанова показала трехмесячному
Китайские химики построили стену из
Равшана Куркова отдохнула с матерью в
Просмотреть все новости