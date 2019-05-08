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У дочери Гарика Харламова и Кристины Асмус появился аккаунт в Instagram

У 5-летней дочери юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус появился собственный аккаунт в Instagram. Такой новостью комик поделился с фолловерами на своей странице в популярной соцсети.


У дочери Гарика Харламова и Кристины Асмус появился аккаунт в Instagram

Кристина Асмус и Гарик Харламов воспитывают дочь Анастасию, которой в январе исполнилось пять лет. Несмотря на юный возраст, девочка с недавнего времени стала обладательницей своей собственной страницы в Instagram. Свое мнение об этом решении дочери высказал ее отец в шутливом посте в социальной сети.

По словам Гарика Харламова, новость о том, что Анастасия присоединилась к числу активных пользователей Instagram, стала для него полной неожиданностью. Резидент Comedy Club вспомнил о своем детстве, отметив, у него в 5-летнем возрасте для развлечений были лишь фломастер и ржавый гвоздь. Однако он признал, что все же девочка идет в ногу со временем, поскольку оно диктует свои правила.

Во избежание появления всяческих спекуляций со стороны интернет-сообщества на тему аккаунта Анастасии в социальной сети, юморист предупредил, что отвечать за публикации на странице дочери будет Кристина Асмус.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:12

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