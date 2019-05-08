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Остров Ломбок в Индонезии назван одним из лучших в мире

Эксперты назвали остров в Индонезии одним из лучших в мире. Несмотря на разрушения из-за землетрясений в 2018 году, Ломбок пользуется популярностью среди туристов.
Остров Ломбок в Индонезии назван одним из лучших в мире

Остров Ломбок располагается на востоке от Бали и отличается удивительной природной красотой. Туристы приезжают сюда ради кристальной воды, чистых пляжей, подходящих мест для дайвинга и серфинга, а также разнообразной флоры и фауны. Как отмечает стоящий во главе Минтуризма Индонезии Ариф Яхья, Ломбок ранее входил в список самых лучших островов на Земле. Здесь любители приключений могут прогуляться по крутым вулканическим спускам горы Ринджани, посетить рисовые поля, а также увидеть нетронутые деятельностью человека острова. На юго-востоке Ломбока находится известный во всем мире розовый пляж, который получил необычный оттенок из-за наличия кораллов.

На Ломбоке имеются водопады Сенару и Бенанг Келамбу, а на пляже Селонг Беланак проводятся конные прогулки. Лучшими для отдыха считаются побережья, раскинувшиеся в районе Сенджиджи, а также туристы часто посещают деревни Саде и Рамбитан.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:17

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