Флагманский смартфон Redmi 855 выйдет с экранным сканером отпечатков пальцев
Стали известны некоторые подробности нового флагмана Xiaomi Redmi 855. Предполагается, что модель получит экранный сканер отпечатков пальцев.
Данная информация стала известна благодаря публикации в Сети гендиректором бренда Лю Вейбингом. Он обнародовал скриншот дисплея смартфона, где аналитики и заметили вышеупомянутую особенность. Прежде топ-менеджер Redmi сообщал о большой стоимости такого решения, но ситуация изменилась. Подтвердил он при этом, что Redmi 855 выйдет на рынок с 3,5-мм разъемом и функцией NFC.
Среди остальных параметров еще не вышедшей модели аккумулятор на 4000 мАч, чип Snapdragon 855, AMOLED-экран на 6,39 дюймов, тройная основная камера на 48 Мп с главным сенсором, выдвижная «фронталка» и сканер, указанный выше. Премьера смартфона ожидается в конце мая, а его якобы официальное наименование - Redmi K20 Pro.
Данная информация стала известна благодаря публикации в Сети гендиректором бренда Лю Вейбингом. Он обнародовал скриншот дисплея смартфона, где аналитики и заметили вышеупомянутую особенность. Прежде топ-менеджер Redmi сообщал о большой стоимости такого решения, но ситуация изменилась. Подтвердил он при этом, что Redmi 855 выйдет на рынок с 3,5-мм разъемом и функцией NFC.
Среди остальных параметров еще не вышедшей модели аккумулятор на 4000 мАч, чип Snapdragon 855, AMOLED-экран на 6,39 дюймов, тройная основная камера на 48 Мп с главным сенсором, выдвижная «фронталка» и сканер, указанный выше. Премьера смартфона ожидается в конце мая, а его якобы официальное наименование - Redmi K20 Pro.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:49