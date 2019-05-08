АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Siemens планирует открытие собственного энергоблока
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Флагманский смартфон Redmi 855 выйдет с экранным сканером отпечатков пальцев

Стали известны некоторые подробности нового флагмана Xiaomi Redmi 855. Предполагается, что модель получит экранный сканер отпечатков пальцев.
Флагманский смартфон Redmi 855 выйдет с экранным сканером отпечатков пальцев

Данная информация стала известна благодаря публикации в Сети гендиректором бренда Лю Вейбингом. Он обнародовал скриншот дисплея смартфона, где аналитики и заметили вышеупомянутую особенность. Прежде топ-менеджер Redmi сообщал о большой стоимости такого решения, но ситуация изменилась. Подтвердил он при этом, что Redmi 855 выйдет на рынок с 3,5-мм разъемом и функцией NFC.

Среди остальных параметров еще не вышедшей модели аккумулятор на 4000 мАч, чип Snapdragon 855, AMOLED-экран на 6,39 дюймов, тройная основная камера на 48 Мп с главным сенсором, выдвижная «фронталка» и сканер, указанный выше. Премьера смартфона ожидается в конце мая, а его якобы официальное наименование - Redmi K20 Pro.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Волгограде определили лучшего стрелка
Флагманский смартфон Redmi 855 выйдет с
Ольга Бузова нашла жениха среди
Софья Каштанова показала трехмесячному
Китайские химики построили стену из
Равшана Куркова отдохнула с матерью в
«Ушла музыка и мелодия»: Лещенко
Анна Нетребко обсудила с Александром
Румыния примет на вооружение новый
Ольга Бузова получила букет от тайного
В США мужчина запечатлел на камеру
В Лондоне у певицы Дари Черной украли
Композитор Евгений Крылатов скончался
Геологи предположили, что жизнь на
Певица Анна Семенович провозгласила
Honda опубликовала концептарт нового
Сергей Пенкин увлекся катанием на
Для российских учителей могут
Певец Энрике Иглесиас празднует свое
Ученые создали устройство для генерации
Анна Калашникова заступилась за дочь
За превышение скорости могут штрафовать
Модель Имоджен Энтони рассказала о
Google работает над смартфоном с гибким
Дима Билан признался, что участие в шоу
Ученые: Осы способны на логические
Поклонники заподозрили Оксану Федерову
Опрос показал неудовлетворенность
Алла Пугачева помогает дочери Бориса
Electronic Arts планирует выпустить
Просмотреть все новости