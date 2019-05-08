Анна Нетребко обсудила с Александром Васильевым вопросы моды и красоты
Оперная певица Анна Нетребко решила затронуть вопросы стиля и красоты, о чем решила поговорить с российским и французским историком моды Александром Васильевым. Знаменитости встретились в Париже, откуда оперная дива опубликовала снимки в сети Instagram.
Анна Нетребко раскрыла подробности своей встречи с Александром Васильевым в ресторане Le cafe de la Paix. Артистка отметила, что в разговоре со знатоком моды почерпнула для себя немало важного, а также назвала модельера кладезем знаний и талантов. Вместе с благодарностью певица передала привет выездной школе историка моды. Васильев также отметил на своей странице в сети Instagram встречу с Нетребко, посоветовав не забывать про кабошоны.
Александр Васильев отметил уникальность места встречи с Анной Нетребко, поскольку в Le cafe de la Paix в свое время побывали такие знаменитости, как Чайковский, Дягилев и Каллас. Это место пользуется популярностью из-за близости к Grand Opera.
Анна Нетребко раскрыла подробности своей встречи с Александром Васильевым в ресторане Le cafe de la Paix. Артистка отметила, что в разговоре со знатоком моды почерпнула для себя немало важного, а также назвала модельера кладезем знаний и талантов. Вместе с благодарностью певица передала привет выездной школе историка моды. Васильев также отметил на своей странице в сети Instagram встречу с Нетребко, посоветовав не забывать про кабошоны.
Александр Васильев отметил уникальность места встречи с Анной Нетребко, поскольку в Le cafe de la Paix в свое время побывали такие знаменитости, как Чайковский, Дягилев и Каллас. Это место пользуется популярностью из-за близости к Grand Opera.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:17