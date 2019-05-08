В США мужчина запечатлел на камеру призрачную фигуру на кладбище





Кадр был опубликован в социальных сетях жителем американского штата Кентукки, что заинтриговало публику. Инцидент имел место в городе Луисвилл, когда поутру гражданин проходил мимо старинного погоста. На этом кладбище похоронено около 16 тысяч человек, а туман придавал месту особенной таинственности. Из-за потусторонней атмосферы мужчина решил сделать фото на память, но только после просмотра кадра заметил расплывчатый силуэт на заднем плане.На кадре можно заметить силуэт мужчины, стоящего возле могилы и одетого в старомодный костюм с высоким воротником. Тогда на кладбище не было людей, что заметил автор снимка, поэтому он уверен в существовании загробной жизни.