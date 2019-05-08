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В США мужчина запечатлел на камеру призрачную фигуру на кладбище

Американец запечатлел на фото призрачную фигуру мужчины, которая находилась на кладбище. Пользователи Сети считают это доказательством существования загробной жизни.
В США мужчина запечатлел на камеру призрачную фигуру на кладбище

Кадр был опубликован в социальных сетях жителем американского штата Кентукки, что заинтриговало публику. Инцидент имел место в городе Луисвилл, когда поутру гражданин проходил мимо старинного погоста. На этом кладбище похоронено около 16 тысяч человек, а туман придавал месту особенной таинственности. Из-за потусторонней атмосферы мужчина решил сделать фото на память, но только после просмотра кадра заметил расплывчатый силуэт на заднем плане.

На кадре можно заметить силуэт мужчины, стоящего возле могилы и одетого в старомодный костюм с высоким воротником. Тогда на кладбище не было людей, что заметил автор снимка, поэтому он уверен в существовании загробной жизни.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:56

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