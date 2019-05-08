В США мужчина запечатлел на камеру призрачную фигуру на кладбище
Американец запечатлел на фото призрачную фигуру мужчины, которая находилась на кладбище. Пользователи Сети считают это доказательством существования загробной жизни.
Кадр был опубликован в социальных сетях жителем американского штата Кентукки, что заинтриговало публику. Инцидент имел место в городе Луисвилл, когда поутру гражданин проходил мимо старинного погоста. На этом кладбище похоронено около 16 тысяч человек, а туман придавал месту особенной таинственности. Из-за потусторонней атмосферы мужчина решил сделать фото на память, но только после просмотра кадра заметил расплывчатый силуэт на заднем плане.
На кадре можно заметить силуэт мужчины, стоящего возле могилы и одетого в старомодный костюм с высоким воротником. Тогда на кладбище не было людей, что заметил автор снимка, поэтому он уверен в существовании загробной жизни.
Кадр был опубликован в социальных сетях жителем американского штата Кентукки, что заинтриговало публику. Инцидент имел место в городе Луисвилл, когда поутру гражданин проходил мимо старинного погоста. На этом кладбище похоронено около 16 тысяч человек, а туман придавал месту особенной таинственности. Из-за потусторонней атмосферы мужчина решил сделать фото на память, но только после просмотра кадра заметил расплывчатый силуэт на заднем плане.
На кадре можно заметить силуэт мужчины, стоящего возле могилы и одетого в старомодный костюм с высоким воротником. Тогда на кладбище не было людей, что заметил автор снимка, поэтому он уверен в существовании загробной жизни.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:56