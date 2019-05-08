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Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни

Известный советский и российский композитор Евгений Крылатов умер на 86-м году жизни. Прославленный автор скончался в больнице, хотя в недавнем интервью, посвященном его 85-летию, он не жаловался на здоровье.
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни

Изначально о смерти Евгения Крылатова сообщил известный телеведущий Андрей Малахов, об этом он написал на своей странице в Twitter. Чуть позже эту информацию подтвердила дочь прославленного композитора. По словам Марии Крылатовой, ее отец скончался утром 8 мая в больнице. Там автор музыки для множества прославленных советских картин лечился от двойной пневмонии, но спасти его врачам не удалось. Время и место прощания будет оглашено позднее. В связи со смертью Евгения Крылатова Союз композиторов России выразил свои соболезнования родным и близким погибшего, текст опубликован на официальном сайте организации.

Будущий прославленный автор песен и музыки родился 23 февраля 1934 года. В музыкальной консерватории учился сразу в двух классах: сочинительском и фортепианном. За свою жизнь Евгений Крылатов написал музыку к более чем 150 фильмам и мультфильмам. За его авторством числится больше 70 песен для детей, созданных вместе с другими прославленными композиторами, поэтами и певцами.

В остальное время он занимался симфонической и эстрадной музыкой, а также создавал музыкальное сопровождение для теле- и радиоэфиров.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:44

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