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Певица Анна Семенович провозгласила себя “главной медсестрой страны”

Популярная певица Анна Семенович провозгласила себя “главной медсестрой страны”. На своей странице в сети Instagram звезда отметила, что любит свою работу.
Певица Анна Семенович провозгласила себя “главной медсестрой страны”

Анна Семенович опубликовала видео с недавнего выступления на очередном концерте, в подписи к которому призналась, что любит веселые песни. Артистка уверена, что на праздниках просто необходимы задорные песни, поскольку они дарят людям позитивные эмоции. Семенович зажгла на юбилее и назвала себя “главной медсестрой страны”, поскольку "лечит" поклонников своим творчеством. Каждый концерт для Семенович является особенным, а также ей приятно, когда гости танцуют и поют вместе с ней.

Поклонники высоко оценили песню “Хочешь”, а на видео заметно, что на большом экране во время юбилея транслировали клип. Для его съемок Анна Семенович обрела лишний вес при помощи грима, а поклонники отметили зажигательность звезды.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:33

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