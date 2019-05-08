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Honda опубликовала концептарт нового электрокара

Компания Honda опубликовала в Сети концептарт нового электромобиля, который получит название Honda e. Автомобиль будет разработан на специальной платформе с задним приводом.
Honda опубликовала концептарт нового электрокара

В движение транспортное средство будет приводить электрический силовой агрегат, который установят на задней оси. По заверению производителя, на одном заряде автомобиль сможет проехать до 200 километров, но емкость батареи пока не сообщается. Также компания обещает оснастить авто системой быстрой зарядки, которая позволит зарядить аккумулятор до 80 процентов за 30 минут.

Вместо зеркал заднего вида и боковых будут использоваться камеры. Также автомобиль оборудуют панорамным лобовым стеклом и LED-фарами. Переднюю панель приборов оснастят пятью дисплеями, которые будут предоставлять всю информацию о состоянии автомобиля и окружающей среде. Стоимость новинки и дата релиза пока не известна. Однако компании уже поступили 22 тысячи предзаказов.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:26

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