Известный музыкант и певец Сергей Пенкин увлекся катанием на самокате. Недавно он опубликовал в своем Instagram фотографию со своей вечерней прогулки в Лужниках. Видимо, артист получает массу положительных эмоций благодаря своему новому хобби. Он подписал свой снимок: «Замечательный, чудесный вечер. Всем приятного времяпровождения».Это уже не первое фото с новым спортивным снарядом в блоге Пенкина. Пару недель назад он уже выкладывал снимок с прогулки на самокате. Очевидно, новое увлечение захватило звезду.Подписчики рады видеть своего кумира в отличной форме. «Сергей, вы так посвежели, похорошели, помолодели», «Серёжа, вы просто отлично выглядите! Супер! Отличных вам прогулок, хорошего самочувствия и позитивного настроения», - отмечают фолловеры. Некоторые расспрашивают, где приобрести такой самокат, его технические характеристики и можно ли составить знаменитости компанию.