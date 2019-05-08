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Сергей Пенкин увлекся катанием на самокате

Сергей Пенкин поддерживает себя в форме благодаря катанию на самокате. Отечественного музыканта можно встретить за этим занятием в Лужниках.
Сергей Пенкин увлекся катанием на самокате

Известный музыкант и певец Сергей Пенкин увлекся катанием на самокате. Недавно он опубликовал в своем Instagram фотографию со своей вечерней прогулки в Лужниках. Видимо, артист получает массу положительных эмоций благодаря своему новому хобби. Он подписал свой снимок: «Замечательный, чудесный вечер. Всем приятного времяпровождения».

Это уже не первое фото с новым спортивным снарядом в блоге Пенкина. Пару недель назад он уже выкладывал снимок с прогулки на самокате. Очевидно, новое увлечение захватило звезду.

Подписчики рады видеть своего кумира в отличной форме. «Сергей, вы так посвежели, похорошели, помолодели», «Серёжа, вы просто отлично выглядите! Супер! Отличных вам прогулок, хорошего самочувствия и позитивного настроения», - отмечают фолловеры. Некоторые расспрашивают, где приобрести такой самокат, его технические характеристики и можно ли составить знаменитости компанию.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:19

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