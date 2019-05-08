Для российских учителей могут разработать специальные правила поведения в социальных сетях





Предложение по созданию концепции для самовыражения преподавателей в соцсетях с введением соответствующих положений в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников» было внесено депутатом Свищевым в марте. К таким решениям политика подтолкнул поступок учительницы, которая работала в одной из школ Барнаула, разместившей в своем аккаунте снимки, где она запечатлена в купальнике.По мнению Васильевой, сегодня, когда интернет-коммуникации и социальные медиа приобретают все большую популярность, проблема имиджа современного учителя является особенно актуальной. Именно по этой причине Минпросвещения и Профсоюз работников образования и науки России взяли на себя ответственность за создание правил «этикета» для учителей в Сети.