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Дима Билан признался, что участие в шоу “Голос” подорвало его здоровье

Музыкант Дима Билан признался, что на шоу “Голос” подорвал свое здоровье. Артист отметил, что сидел в своем кресле “будто без кожи”, а участники программы вытягивали из него жизненную энергию.
Дима Билан признался, что участие в шоу “Голос” подорвало его здоровье

Популярный певец выпустил вторую часть своих мемуаров, где откровенно рассказал о своей жизни. В частности, Дима Билан описал опыт судейства на шоу “Голос”, отметив, что это сильно подорвало его здоровье. Певец чувствовал себя будто без кожи, а в каждой съемке замечал разные психотипы и энергетические потоки, которым нужно отдать частичку себя. В автобиографии музыкант отметил, что определил стремительную потерю здоровья на шоу "Голос", а окончательный упадок сил он заметил в проекте с Натальей Водяновой “Не молчи”. Билан регулярно общался с особенными детьми, а каждую их историю воспринимал близко к сердцу, почувствовав боль своих подопечных как собственную.

В итоге Дима Билан сравнил себя с податливой куклой, а также в этот период жизни понял о необходимости найти выход. Это привело к кардинальной смене имиджа, разрыву многомиллионных контрактов и уходу в проекты с минимальным бюджетом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:20

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