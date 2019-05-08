Дима Билан признался, что участие в шоу “Голос” подорвало его здоровье

Популярный певец выпустил вторую часть своих мемуаров, где откровенно рассказал о своей жизни. В частности, Дима Билан описал опыт судейства на шоу “Голос”, отметив, что это сильно подорвало его здоровье. Певец чувствовал себя будто без кожи, а в каждой съемке замечал разные психотипы и энергетические потоки, которым нужно отдать частичку себя. В автобиографии музыкант отметил, что определил стремительную потерю здоровья на шоу "Голос", а окончательный упадок сил он заметил в проекте с Натальей Водяновой “Не молчи”. Билан регулярно общался с особенными детьми, а каждую их историю воспринимал близко к сердцу, почувствовав боль своих подопечных как собственную.В итоге Дима Билан сравнил себя с податливой куклой, а также в этот период жизни понял о необходимости найти выход. Это привело к кардинальной смене имиджа, разрыву многомиллионных контрактов и уходу в проекты с минимальным бюджетом.