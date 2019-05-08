АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Siemens планирует открытие собственного энергоблока
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Модель Имоджен Энтони рассказала о пережитых в детстве трудностях

Известная австралийская модель Имоджен Энтони недавно опубликовала пост в своем аккаунте Instagram, в котором поделилась с фанатами историей из своей жизни. Модель рассказала, что в детстве ей было тяжело социализироваться из-за лишнего веса.
Модель Имоджен Энтони рассказала о пережитых в детстве трудностях

Имоджен Энтони поведала своим подписчикам о школьной жизни и о том, как часто меняла учебные заведения. Ей было тяжело найти общий язык с одноклассниками, поскольку над моделью все издевались. В результате такого отношения у девушки развилась депрессия, которая привела к лишнему весу и попыткам навредить себе. Школу девушка так и не закончила, поскольку в 17 лет переехала в Сидней, где начала сильно худеть. Однако даже при достижении цели, модель все равно была недовольной своей внешностью, что было связано с болезнью дисморфией. Это заболевание ведет к беспокойству перед малейшими дефектами своего тела.

Имоджен Энтони удалось побороть психологическое расстройство только после начала карьеры модели. Но периодически заболевание дает о себе знать. Также звезда попросила всех людей быть добрее и не оскорблять людей за их внешние качества, поскольку это может привести к плачевным последствиям. Многие пользователи Сети поддержали модель и похвалили её за то, что она поделилась столь личной информацией. Некоторые считают этот пост хорошим примером для общества, возможно, он даже помог кому-то поднять свою самооценку.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Анна Семенович провозгласила
Honda опубликовала концептарт нового
Сергей Пенкин увлекся катанием на
Для российских учителей могут
Певец Энрике Иглесиас празднует свое
Ученые создали устройство для генерации
Анна Калашникова заступилась за дочь
За превышение скорости могут штрафовать
Модель Имоджен Энтони рассказала о
Google работает над смартфоном с гибким
Дима Билан признался, что участие в шоу
Ученые: Осы способны на логические
Поклонники заподозрили Оксану Федерову
Опрос показал неудовлетворенность
Алла Пугачева помогает дочери Бориса
Electronic Arts планирует выпустить
Стивен Кинг поделился собственным
Запуск спутников «Глонасс» осуществят с
Сергей Степанченко рассказал о своих
Кирилл Кяро редко видится с дочерью
Хакеры взломали Binance и присвоили
Экс-участница проекта "Дом-2"
Новый внедорожник Lexus GX засветился
Шоумен Александр Белов сообщил о
Опубликовано первое фото неизвестной
Вздулась вена на лбу: Ольга Бузова не
Специалисты рассказали о самых
Участник "Дома-2" Илья Яббаров избил
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили
Ученые установили, что «жаворонки»
Просмотреть все новости