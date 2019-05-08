Модель Имоджен Энтони рассказала о пережитых в детстве трудностях

Имоджен Энтони поведала своим подписчикам о школьной жизни и о том, как часто меняла учебные заведения. Ей было тяжело найти общий язык с одноклассниками, поскольку над моделью все издевались. В результате такого отношения у девушки развилась депрессия, которая привела к лишнему весу и попыткам навредить себе. Школу девушка так и не закончила, поскольку в 17 лет переехала в Сидней, где начала сильно худеть. Однако даже при достижении цели, модель все равно была недовольной своей внешностью, что было связано с болезнью дисморфией. Это заболевание ведет к беспокойству перед малейшими дефектами своего тела.Имоджен Энтони удалось побороть психологическое расстройство только после начала карьеры модели. Но периодически заболевание дает о себе знать. Также звезда попросила всех людей быть добрее и не оскорблять людей за их внешние качества, поскольку это может привести к плачевным последствиям. Многие пользователи Сети поддержали модель и похвалили её за то, что она поделилась столь личной информацией. Некоторые считают этот пост хорошим примером для общества, возможно, он даже помог кому-то поднять свою самооценку.