Поклонники заподозрили Оксану Федерову в увеличении губ

На новом фото 41-летняя телеведущая предстала с измененной внешностью, что заметили поклонники. Модель заподозрили в увеличении губ, и это стало поводом для обсуждений на странице телеведущей в Instagram. Некоторые фолловеры отметили, что от былой красоты Оксаны Федоровой не осталось и следа, а часть поклонников посоветовали быть аккуратнее с желанием совершенствоваться. Публика также призвала звезду одуматься и не портить лицо, а остальные потребовали вернуть былую изюминку во внешности. Часть фанатов заметили измененный нос звезды, а другие упрекнули Федорову в чрезмерном использовании фильтров.Оксана Федорова все чаще становится объектом критики из-за своей внешности. Например, поклонники были разочарованы неудачным ракурсом очередного опубликованного снимка “Мисс Вселенной-2002”.