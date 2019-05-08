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Поклонники заподозрили Оксану Федерову в увеличении губ

Поклонники телеведущей и певицы Оксаны Федоровой раскритиковали артистку за увеличение губ. Вмешательство уколов красоты подписчики заметили на последнем опубликованном снимке на странице звезды в сети Instagram.
Поклонники заподозрили Оксану Федерову в увеличении губ

На новом фото 41-летняя телеведущая предстала с измененной внешностью, что заметили поклонники. Модель заподозрили в увеличении губ, и это стало поводом для обсуждений на странице телеведущей в Instagram. Некоторые фолловеры отметили, что от былой красоты Оксаны Федоровой не осталось и следа, а часть поклонников посоветовали быть аккуратнее с желанием совершенствоваться. Публика также призвала звезду одуматься и не портить лицо, а остальные потребовали вернуть былую изюминку во внешности. Часть фанатов заметили измененный нос звезды, а другие упрекнули Федорову в чрезмерном использовании фильтров.

Оксана Федорова все чаще становится объектом критики из-за своей внешности. Например, поклонники были разочарованы неудачным ракурсом очередного опубликованного снимка “Мисс Вселенной-2002”.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:05

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