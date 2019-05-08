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Экс-участница проекта "Дом-2" Александра Шева приняла участие в конкурсе "Мисс Блокнот Краснодар-2019"

Экс-участница проекта "Дом-2" Александра Шева продолжает активно строить карьеру модели, что у нее неплохо получается. Недавно красавица приняла участие в конкурсе "Мисс Блокнот".
Экс-участница проекта "Дом-2" Александра Шева приняла участие в конкурсе "Мисс Блокнот Краснодар-2019"

Экс-участница проекта "Дом-2" Александра Шева была одной из самых скандальных, однако сильно изменилась после ухода за Периметр. Красотка обрела счастье с возлюбленным Виктором Шароваровым, пара создала прочные отношения, а сама бывшая проектантка решила строить карьеру модели.

Совсем недавно Александра Шева попробовала пройти отбор на конкурс красоты под названием "Мисс Блокнот Краснодар-2019", что у нее с легкостью получилось. Девушка признается, что волновалась, ведь уже давно не выигрывала каких-либо титулов. В своем микроблоге в Instagram бывшая проектантка поделилась переживаниями со своими поклонниками.

«Мисс блокнот - Aleksandra Sheva. Итак, дорогие друзья, вчера начался первый этап Конкурса красоты «Мисс блокнот Краснодар - 2019», в который я прошла отбор. Признаюсь честно, для меня это событие очень волнительно, так как я давно не принимала участие в подобного рода конкурсах. Надеюсь на вашу поддержку, мои любимые и дорогие», - рассказала Шева.

Александра Шева также отметила, что позже расскажет обо всех событиях на конкурсе, а также ответит на все вопросы фолловеров. Тем не менее, о личной жизни и отношениях с Виктором Шароваровым звезда рассказывать не хочет, постоянно избегая этой темы.

Прежде Александра Шева рассказывала, что Виктор Шароваров ее обижал, и пара даже рассталась, мужчина бросил свою избранницу. В ответ бывшая участница проекта "Дом-2" даже собиралась написать провокационную книгу, где хотела раскрыть какие-то секреты своего мужчины. Тем не менее, позже она передумала, так как это занятие требует много времени и труда, а экс-возлюбленый якобы не стоит таких усилий. Затем стало известно, что Виктор Шароваров вернулся к Александре Шеве, и теперь они не расстаются.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:09

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