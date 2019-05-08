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Google работает над смартфоном с гибким дисплеем

Компания Google уже давно работает с технологией гибких экранов. В настоящий момент у бренда имеется прототип подобного смартфона, но он не видит необходимости сейчас заниматься выпуском подобных коммерческих решений.
Google работает над смартфоном с гибким дисплеем

Об этом заявил Марио Кейрос, руководитель подразделения по разработке аппаратов Pixel. По его словам, Google уже давно работает с этой технологией. При этом компания в настоящий момент не видит смысла заниматься созданием подобных смартфонов для продажи, так как они очень несовершенны и требуют существенной доработки. Бренд развивает не только аппаратную часть таких решений, но и разные варианты ее использования и применения. Сейчас устройства с гибким экраном, констатирует Марио Кейрос, делают «просто ради складного дисплея», но при этом они не несут в себе конкретного функционального предназначения.

Параллельно с этим компания Google на конференции Google I/O 2019 представила вариант новой операционной системы Android 10. Ее главная отличительная черта – это наличие поддержки складных дисплеев.

Напомним, другие бренды уже успели представить свои смартфоны с гибким экраном, но все пошло не так, как планировалось. Компания Samsung была вынуждена отменить старт продаж складного Galaxy Fold из-за найденных проблем и общей «сырости» технологии. Китайская бренд Huawei летом планирует выпустить свое подобное устройство, но его характеристики пока неизвестны.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:27

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