Google работает над смартфоном с гибким дисплеем
Компания Google уже давно работает с технологией гибких экранов. В настоящий момент у бренда имеется прототип подобного смартфона, но он не видит необходимости сейчас заниматься выпуском подобных коммерческих решений.
Об этом заявил Марио Кейрос, руководитель подразделения по разработке аппаратов Pixel. По его словам, Google уже давно работает с этой технологией. При этом компания в настоящий момент не видит смысла заниматься созданием подобных смартфонов для продажи, так как они очень несовершенны и требуют существенной доработки. Бренд развивает не только аппаратную часть таких решений, но и разные варианты ее использования и применения. Сейчас устройства с гибким экраном, констатирует Марио Кейрос, делают «просто ради складного дисплея», но при этом они не несут в себе конкретного функционального предназначения.
Параллельно с этим компания Google на конференции Google I/O 2019 представила вариант новой операционной системы Android 10. Ее главная отличительная черта – это наличие поддержки складных дисплеев.
Напомним, другие бренды уже успели представить свои смартфоны с гибким экраном, но все пошло не так, как планировалось. Компания Samsung была вынуждена отменить старт продаж складного Galaxy Fold из-за найденных проблем и общей «сырости» технологии. Китайская бренд Huawei летом планирует выпустить свое подобное устройство, но его характеристики пока неизвестны.
Об этом заявил Марио Кейрос, руководитель подразделения по разработке аппаратов Pixel. По его словам, Google уже давно работает с этой технологией. При этом компания в настоящий момент не видит смысла заниматься созданием подобных смартфонов для продажи, так как они очень несовершенны и требуют существенной доработки. Бренд развивает не только аппаратную часть таких решений, но и разные варианты ее использования и применения. Сейчас устройства с гибким экраном, констатирует Марио Кейрос, делают «просто ради складного дисплея», но при этом они не несут в себе конкретного функционального предназначения.
Параллельно с этим компания Google на конференции Google I/O 2019 представила вариант новой операционной системы Android 10. Ее главная отличительная черта – это наличие поддержки складных дисплеев.
Напомним, другие бренды уже успели представить свои смартфоны с гибким экраном, но все пошло не так, как планировалось. Компания Samsung была вынуждена отменить старт продаж складного Galaxy Fold из-за найденных проблем и общей «сырости» технологии. Китайская бренд Huawei летом планирует выпустить свое подобное устройство, но его характеристики пока неизвестны.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:27