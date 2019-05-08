Google работает над смартфоном с гибким дисплеем





Об этом заявил Марио Кейрос, руководитель подразделения по разработке аппаратов Pixel. По его словам, Google уже давно работает с этой технологией. При этом компания в настоящий момент не видит смысла заниматься созданием подобных смартфонов для продажи, так как они очень несовершенны и требуют существенной доработки. Бренд развивает не только аппаратную часть таких решений, но и разные варианты ее использования и применения. Сейчас устройства с гибким экраном, констатирует Марио Кейрос, делают «просто ради складного дисплея», но при этом они не несут в себе конкретного функционального предназначения.Параллельно с этим компания Google на конференции Google I/O 2019 представила вариант новой операционной системы Android 10. Ее главная отличительная черта – это наличие поддержки складных дисплеев.Напомним, другие бренды уже успели представить свои смартфоны с гибким экраном, но все пошло не так, как планировалось. Компания Samsung была вынуждена отменить старт продаж складного Galaxy Fold из-за найденных проблем и общей «сырости» технологии. Китайская бренд Huawei летом планирует выпустить свое подобное устройство, но его характеристики пока неизвестны.