АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Siemens планирует открытие собственного энергоблока
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Алла Пугачева помогает дочери Бориса Немцова попасть в шоу-бизнес

Алла Пугачева решила оказать помощь дочери Бориса Немцова, желающей пробиться в шоу-бизнесе. Михаил Гребенщиков обнародовал на просторах Instagram уникальное видео с урока Примадонны, который она вела в своей школе.
Алла Пугачева помогает дочери Бориса Немцова попасть в шоу-бизнес

Ныне покойный Борис Немцов в конце 90-х при поздравлении Пугачевой с днем рождения заявил, что был готов признаться ей в любви, но та уже состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Незадолго до кончины политик отметил, что его младшая наследница Соня учится в школе талантов Примадонны. Девочка прошла кастинг в учебное заведение звезды благодаря хорошему голосу, как отметил Немцов, а его слова подтвердила Пугачева. За обучение в учреждении родственники платили 36 тысяч рублей ежемесячно, а после смерти политика звезда поддержала семью и перевела его дочь на бесплатное обучение. Однако в прошлом году ученики получили дипломы, а школа закрылась из-за финансовых проблем.

Как оказалось, аренда офиса была невыгодной для Пугачевой, а зарплата учителям едва набиралась благодаря средствам родителей. Дети из малообеспеченных семей приходили на занятия бесплатно, а несмотря на закрытие школы, в сети до сих пор появляются кадры ее работы. Например, Гребенщиков разместил в Сети редкий ролик занятия с участием Примадонны, которая учит Соню Немцову петь.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опрос показал неудовлетворенность
Алла Пугачева помогает дочери Бориса
Electronic Arts планирует выпустить
Стивен Кинг поделился собственным
Запуск спутников «Глонасс» осуществят с
Сергей Степанченко рассказал о своих
Кирилл Кяро редко видится с дочерью
Хакеры взломали Binance и присвоили
Экс-участница проекта "Дом-2"
Новый внедорожник Lexus GX засветился
Шоумен Александр Белов сообщил о
Опубликовано первое фото неизвестной
Вздулась вена на лбу: Ольга Бузова не
Специалисты рассказали о самых
Участник "Дома-2" Илья Яббаров избил
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили
Ученые установили, что «жаворонки»
Майя Донцова готовится стать новой
«Лаборатория Касперского» за десять
СМИ представили актеров, кардинально
Настя Ивлеева «примерила» прическу
Специалисты назвали несколько признаков
Бред Питт ответил на вопрос о
Смартфон Oppo Reno 10X Zoom получил
Наташа Королева заметно постройнела для
В Турции женщина судится с врачами,
Ученые: Сок из апельсина полезнее
Илья Яббаров впервые за два месяца
Наталья Сенчукова раскрыла секрет
Компания Siemens планирует открытие
Просмотреть все новости