Алла Пугачева помогает дочери Бориса Немцова попасть в шоу-бизнес

Ныне покойный Борис Немцов в конце 90-х при поздравлении Пугачевой с днем рождения заявил, что был готов признаться ей в любви, но та уже состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Незадолго до кончины политик отметил, что его младшая наследница Соня учится в школе талантов Примадонны. Девочка прошла кастинг в учебное заведение звезды благодаря хорошему голосу, как отметил Немцов, а его слова подтвердила Пугачева. За обучение в учреждении родственники платили 36 тысяч рублей ежемесячно, а после смерти политика звезда поддержала семью и перевела его дочь на бесплатное обучение. Однако в прошлом году ученики получили дипломы, а школа закрылась из-за финансовых проблем.Как оказалось, аренда офиса была невыгодной для Пугачевой, а зарплата учителям едва набиралась благодаря средствам родителей. Дети из малообеспеченных семей приходили на занятия бесплатно, а несмотря на закрытие школы, в сети до сих пор появляются кадры ее работы. Например, Гребенщиков разместил в Сети редкий ролик занятия с участием Примадонны, которая учит Соню Немцову петь.