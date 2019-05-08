Запуск спутников «Глонасс» осуществят с помощью ракеты «Ангара» в 2024 году
Первый запуск новейших спутников «Глонасс» собираются осуществить вместе с ракетой-носителем «Ангарой» в 2024 году. Данные об этом содержатся в Стратегии развития ГЛОНАСС до 2030 года, на которую ссылается ТАСС.
Пять новых спутников дополнят Национальную навигационную спутниковую систему уже в этом году. Согласно имеющимся данным, два аппарата «Глонасс-К2» с использованием «Ангары» будут выведены на орбиту в начале 2024 года. В стратегии указано, что еще два беспилотных устройства полетят в космос через шесть лет.
В период с 2024 года по 2032-й намечен запуск девяти ракет семейства «Ангара» с выведением 18 единиц техники, таких как «Глонасс-К2». Отечественный спутник «Глонасс-К2» должен осуществлять передачу девяти сигналов навигации. Масса космического устройства будет составлять, предположительно, 1800 кг, что в два раза больше массы агрегата «Глонасса-К1».
Пять новых спутников дополнят Национальную навигационную спутниковую систему уже в этом году. Согласно имеющимся данным, два аппарата «Глонасс-К2» с использованием «Ангары» будут выведены на орбиту в начале 2024 года. В стратегии указано, что еще два беспилотных устройства полетят в космос через шесть лет.
В период с 2024 года по 2032-й намечен запуск девяти ракет семейства «Ангара» с выведением 18 единиц техники, таких как «Глонасс-К2». Отечественный спутник «Глонасс-К2» должен осуществлять передачу девяти сигналов навигации. Масса космического устройства будет составлять, предположительно, 1800 кг, что в два раза больше массы агрегата «Глонасса-К1».
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:31