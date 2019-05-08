Стивен Кинг поделился собственным предположением о финале «Игры престолов»





Об этом Стивен Кинг рассказал в своем Twitter. Писатель несколько раз отметил, что это лишь его догадки и предположения, поэтому не стоит воспринимать данные слова как достоверную информацию. «Король ужасов» считает, что Джон Сноу и Дейенерис Таргариен не доживут до конца сериала «Игра престолов», тоже самое касается их противника – Серсеи Ланнистер. Именно поэтому знаменитый автор предполагает, что в итоге на Железном троне может оказаться «маленький человек с большим сердцем». Несложно догадаться, что речь идет про карлика Тириона Ланнистера.Подписчики Стивена Кинга начали активно обсуждать его идею и предлагать свои. Один из них высказал предположение, что Серсею Ланнистер убьет Санса Старк, и именно она в итоге будет править Семью королевствами. Писатель отметил, что данная теория ему симпатична, но он считает этого персонажа слишком «холодным» для подобной роли.Напомним, Тирион Ланнистер является одним из самых популярных персонажей «Игры престолов», но актер, играющий его, в преддверии 8 сезона заявил, что этого персонажа не стоит ждать на Железном троне.